Lifestyle

Ο Σάκης Ρουβάς έκανε κατάδυση – Η πόζα στον βυθό της θάλασσας

«Χαμένος κάτω από την επιφάνεια», έγραψε στο Instagram
Σάκης Ρουβάς
O Σάκης Ρουβάς / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
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Διακοπές διαρκείας απολαμβάνει το φετινό καλοκαίρι ο Σάκης Ρουβάς με την Κάτια Ζυγούλη και τα τέσσερα παιδιά του. Το αγαπημένο ζευγάρι αρχικά έκανε διακοπές στη Σίφνο, έπειτα στην Κρήτη και ύστερα στην Κύθνο, ενώ εξορμήσεις τους συνεχίζονται.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής δημοσίευσε την Τρίτη (11.08.2026) μία φωτογραφία από τη στιγμή που έκανε κατάδυση στον βυθό της θάλασσας. Ο Σάκης Ρουβάς δεν αποκάλυψε πού ακριβώς βρίσκεται, ωστόσο η πόζα του ήταν άκρως εντυπωσιακή.

Φορώντας την απαραίτητη στολή κατάδυσης, μάσκα, βατραχοπέδιπλα και φιάλη οξυγόνου έφτασαν ως τον πάτο του βυθού εξερευνώντας έναν άγνωστο συναρπαστικό κόσμο.

«Χαμένος κάτω από την επιφάνεια», έγραψε στα αγγλική στη λεζάντα της ανάρτησής του Σάκης Ρουβάς.

Πρόσφατα, ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη βιώσαν μία δυσάρεστη περιπέτεια, καθώς το απόγευμα της Τετάρτης (29.07.2026), καθώς ο ένας τους γιος είχε έναν τραυματισμό και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου Κρήτης.

Οι δυο τους βρέθηκαν στα επείγοντα, διότι το παιδί τους έπαθε θλαστικό τραύμα στο φρύδι και χρειάστηκε ιατρική βοήθεια. Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη εκείνες τις ημέρες έκαναν διακοπές στην Κρήτη μαζί με τα τέσσερα παιδιά τους, Αναστασία, Αλέξανδρο, Αριάδνη και Απόλλωνα.

Στον Σάκη Ρουβά αρέσει να καταπιάνεται με νέα πράγματα και να εξερευνά τη φύση, μάλιστα προ ημερών εκτέλεσε χρέη… μελισσοκόμου.

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