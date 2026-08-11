Γρηγόρης Αρναούτογλου: Το συγκινητικό «αντίο» στον Νίκο Καλογερόπουλο λίγες ώρες πριν από την κηδεία του

Ο Νίκος Καλογερόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή (09.08.2026) και ο θάνατός του έχει σκορπίσει θλίψη στον χώρο της τέχνης. Ανάμεσα στα αναγνωρίσιμα πρόσωπα που θέλησαν να τον αποχαιρετίσουν δημοσίως ήταν και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Μία μέρα με τον θάνατο του Νίκου Καλογερόπουλου ανακοινώθηκε ότι η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 12:00 το μεσημέρι στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου λίγες ώρες νωρίτερα, την Τρίτη (11.08.2026) έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για τον αξέχαστο Έλληνα καλλιτέχνη στο Instagram.

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Αντίο Νίκο… Μέχρι το τέλος ήσουν Αυτός που ήθελες εσύ», έγραψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram, δημοσιεύοντας παράλληλα ένα βίντεο από την εποχή που ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Τα Καρντάσια», που παρουσίαζε στον ΑΝΤ1 μαζί με τον Δημήτρη Σταρόβα και τη Μαρία Μπεκατώρου.

Ο καταξιωμένος Έλληνας ηθοποιός, Νίκος Καλογερόπουλος, που είχε διανύσει μία σημαντική καριέρα σε θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο, δε βρίσκεται πλέον στη ζωή, ωστόσο η μνήμη του θα παραμένει πάντα ζωντανή, μέσα από τους σπουδαίους ρόλους που έχει ερμηνεύσει σε κινηματογράφο, τηλεόραση και θέατρο.

Αν έπρεπε να ξεχωρίσουμε μόνο έναν από αυτούς θα ήταν σίγουρο ο χαρακτήρας του Γιάννη Παπαδόπουλου, που ο Νίκος Καλογερόπουλος ερμήνευσε με αριστοτεχνικά στη θρυλική ταινία «Λούφα και Παραλλαγή» του 1984. Ο ταλαντούχος ηθοποιός μάλιστα κέρδισε για την ερμηνεία του και το πρώτο βραβείο της καριέρας του.