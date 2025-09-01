Αλίκη Βουγιουκλάκη και Γιώργος Ηλιάδης σε μια σπάνια κοινή φωτογραφία από το Λονδίνο

Αλίκη Βουγιουκλάκη και Γιώργος Ηλιάδης υπήρξαν παντρεμένοι για περίπου ένα χρόνο. Τόσο ο γάμος τους όσο και το διαζύγιο που είχαν πάρει, δεν είχαν κεντρίσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Το ζευγάρι είχε επιλέξει διακριτικότητα, με σπάνιες κοινές δημόσιες εμφανίσεις.

Οι δύο τους είχαν παντρευτεί κρυφά στις αρχές της δεκαετίας του ’80, στην Παναγία Γοργοεπήκοο, το εκκλησάκι δίπλα στη Μητρόπολη των Αθηνών. Η Αλίκη Βουγιουκλάλη είχε αποφασίσει να μιλήσει δημόσια πολύ αργότερα, στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» για τον δεύτερο σύζυγό της.

Ο Γιώργος Ηλιάδης επιχειρηματίας και δημοσιογράφος υπήρξε για 1 χρόνο σύζυγος της Αλίκης Βουγιουκλάκη, με την οποία πήρε διαζύγιο και στη συνέχεια ξαναπαντρεύτηκε την πρώτη του σύζυγο.



Όπως αναγράφτηκε αναλυτικά στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε ο λογαριασμός «Aliki Vougiouklaki Online»: «Ένα σπάνιο κλικ της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον δεύτερο σύζυγό της τον Κύπριο επιχειρηματία, Γιώργο Ηλιάδη, και κατά πολλούς τον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής της στο Λονδίνο από τον προσωπικό φωτογράφο και φίλο της εθνικής μας σταρ, Μαρίνο Κουσουμίδη, αρχές της δεκαετίας του ’80.

Το 1979 παντρεύτηκαν και ένα χρόνο μετά το 1980 πήραν διαζύγιο. Ο γάμος έγινε μυστικά και δεν τον έμαθε κανείς δημοσιογράφος. Το 1993 η Αλίκη αποκάλυψε αυτόν τον γάμο στην εκπομπή “Ενώπιος Ενωπίω” στον Νίκο Χατζηνικολάου. Για την ιστορία η εκπομπή έκανε ρεκόρ τηλεθέασης, χαρίζοντας στην αστραφτερή ηθοποιό ακόμα ένα ρεκόρ! Όπως χαρακτηριστικά είπε: ”Σας την έσκασα!”».

Ο Γιώργος Ηλιάδης έφυγε από τη ζωή το καλοκαίρι του 2024 με την δυσάρεστη είδηση να ανακοινώνει ο Δήμαρχος Λευκωσίας και εκλεγμένος Περιφερειάρχης Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης