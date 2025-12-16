Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Η σύζυγός του Μαίρη, μιλά για τον θάνατό του – «Όλοι όσοι τον αγαπούσαν ήταν εκεί τα ξημερώματα»

Βαρύ είναι το πένθος για την απώλεια του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, τόσο για την οικογένειά του, τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά όσο και για τον καλλιτεχνικό χώρο, που πενθεί για τον ηθοποιό.

Η σύζυγος του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, μίλησε στο Star το μεσημέρι της Τρίτης 16.12.2025, συντετριμμένη για τον θάνατο του ηθοποιού, που βρισκόταν στο πλευρό του για 45 χρόνια και έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας, 15.12.2025, μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Σχετικά με την ψυχολογική της κατάσταση μετά την απώλεια, είπε ότι νιώθει «Όπως είναι κάθε σύζυγος που χάνει τον σύζυγό της μετά από 45 χρόνια.

«Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η οικογένειά του, η δουλειά του και να γράφει τα βιβλία του. Έχει γράψει ένα τεράστιο έργο, 2.500 σελίδες, αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη από τις αρχές του αιώνα μέχρι το 1945, έχει γράψει το “Άρωμα της πόλης”, πάλι αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη, ήταν η γενέτειρά του, την λάτρευε την πόλη του», είπε για την αγάπη του ηθοποιού στη συγγραφή.

«Ήταν πολύ ευγενής, είχε μία ευγένεια, έξω από την Ελλάδα, ευρωπαϊκή θα έλεγε κανείς, γιατί είχε και στοιχεία τέτοια, οι γονείς του είχαν ζήσει στο εξωτερικό και είχε λεπτά αισθήματα», τόνισε η σύζυγός του Αλμπέρτο Εσκενάζυ,

Όπως ανέφερε με φανερή συγκίνηση, «τα δύο του παιδιά συνεχίζουν το έργο του. Τα παιδιά και τα “παιδιά” του, τα βιβλία του. Κλεινόταν στο δωμάτιό του και έγραφε».

Όπως αποκάλυψε μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν κοντά του η οικογένειά του και οι φίλοι του. «Όλοι όσοι τον αγαπούσαν ήταν εκεί τα ξημερώματα», είπε χαρακτηριστικά η Μαίρη Εσκενάζυ.