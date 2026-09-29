Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Τα τελευταία χρόνια παχαίνω και δεν μου αρέσει, προσέχω πολύ

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», οι οποίες μεταδόθηκαν το πρωί της Τρίτης (29-09-2026) και μεταξύ άλλων ανέφερε, πως είναι αναγκασμένη να προσέχει τη διατροφή της, καθώς αν αφεθεί παίρνει βάρος τα τελευταία χρόνια.

Όπως έχει αποκαλύψει η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, η αλλαγή στον μεταβολισμό της οφείλεται κυρίως σε πρόβλημα με τον θυρεοειδή της. Για τον λόγο αυτό, αναγκάζεται πλέον να προσέχει πολύ αυστηρά τη διατροφή της και να αποφεύγει τους γαστρονομικούς πειρασμούς.

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«Προσέχω τη διατροφή μου, θα ήθελα να μην την προσέχω. Για να είμαι ειλικρινής, αλλά είμαι αναγκασμένη να την προσέχω. Μου αρέσουν τα burger και τα παγωτά. Τα τελευταία χρόνια παχαίνω και δεν μου αρέσει και γι’ αυτό δεν τα τρώω», ανέφερε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

Για τον τρόπο με τον οποίο η ίδια χαλαρώνει εντός σπιτιού: «Έχω μια τρέλα θα το έλεγα… δεν έχω φώτα, έχω κάτι φωτάκια, κάτι κεριά, τα ανάβω και αυτό με αποφορτίζει», είπε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

Για να διατηρεί τη σιλουέτα της και να ελέγχει το βάρος της, η γνωστή ηθοποιός έχει αποκαλύψει πως έχει κόψει πλήρως από το καθημερινό της διαιτολόγιο το λευκό αλεύρι και τα παράγωγά του. Προτιμά να μαγειρεύει η ίδια για να έχει τον απόλυτο έλεγχο των υλικών, καταναλώνοντας άφθονα φρούτα και λαχανικά.