Μαριάντα Πιερίδη για Γιώργο Θεοφάνους: Είναι ευαίσθητος και έχει χτίσει έναν όμορφο «τοίχο» για να προστατεύεται

Μαριάντα Πιερίδη και Γιώργος Θεοφάνους ήρθαν όπως φαίνεται πιο κοντά στο φετινό «YFSF», με τον μουσικοσυνθέτη να ζητάει κάποια στιγμή «συγγνώμη» από την τραγουδίστρια, επειδή δεν είχε αντιληφθεί πόσο ωραία και ξεχωριστή είναι η φωνή της.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Ok!», η Μαριάντα Πιερίδη κλήθηκε να σχολιάσει τα όσα είπε για εκείνη ο Γιώργος Θεοφάνους. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως έπαθε σοκ, μόλις τον άκουσε να μιλάει με τόσο θερμά λόγια.

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Τον χαρακτήρισε ευαίσθητο και έσπευσε να προσθέσει πως θα ήταν τεράστια χαρά και τιμή για την ίδια, μια ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία τους.

Στη συγκεκριμένη εμφάνισή σου, ο Γιώργος Θεοφάνους σού ζήτησε συγγνώμη που δεν αντιλήφθηκε ποτέ ότι διαθέτεις μια τόσο ωραία φωνή.

Ήταν πολύ όμορφο αυτό που μου είπε. Έπαθα σοκ μόλις το άκουσα. Γενικά παρατηρώ τα πάντα σε όποιον έχω απέναντί μου. Στον Γιώργο είχα τον νου μου να δίνω σημασία ακόμα και στις εκφράσεις του προσώπου του. Ήταν τεράστια τιμή για μένα να ακούω μια τέτοια κουβέντα από έναν άνθρωπο που σέβομαι την άποψή του.

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Μήπως είναι στιγμή να συνεργαστείτε;

Έχω θάρρος αλλά δεν έχω θράσος για να ζητήσω κάτι τέτοιο. Μπορεί να έρθει αυτή η στιγμή, μπορεί και να μην έρθει ποτέ. Θα ήταν τεράστια η χαρά μου αν συνέβαινε. Δεν έχουμε κάνει πάντως καμία σχετική συζήτηση. Τον Γιώργο Θεοφάνους τον εκτιμώ αφάνταστα ως δημιουργό, του το είπα και δημόσια. Στο YFSF κατάλαβα ότι είναι ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και έχει χτίσει έναν όμορφο “τοίχο” για να προστατεύεται. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση.