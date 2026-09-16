Γιάννης Βαρδής για Γιώργο Μαζωνάκη: Ανέτρεψες κάθε κατεστημένο στα πρότυπα και τα στερεότυπα που υπήρχαν

Ο Γιάννης Βαρδής αποχαιρέτησε τον αείμνηστο καλλιτέχνη, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου. Έγραψε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης κατάφερε να ανατρέψει «κατεστημένα» και «στερεότυπα» που υπήρχαν πάντα στο ελληνικό τραγούδι.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευσε τα πάντα στην καριέρα του, με την ίδια επιτυχία. Ο Γιάννης Βαρδής τον γνώριζε και στο παρελθόν είχε συνεργαστεί μαζί του. Ήταν ανάμεσα στο πλήθος που έσπευσε να τιμήσει τη μνήμη του τραγουδιστή στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, τη Δευτέρα (14-09-2026).

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Όπως έγραψε στην ανάρτησή του, την κάθε του σκέψη συνεχίζει να στοιχειώνει η απώλεια του καλλιτέχνη: «Γεια σου ωραίε τύπε. Γεια σου φίλε μου. Άφησε με να σε αποκαλώ έτσι. Γιατί πλέον όλοι έτσι σε αισθανόμαστε. Σαν κάτι δικό μας. Πλέον είσαι και θα είσαι κομμάτι στη ζωή μας.

Ανέτρεψες κάθε κατεστημένο στα πρότυπα και τα στερεότυπα που υπήρχαν για τον όρο λαικός τραγουδιστής. Τα διέλυσες, τα κατέστρεψες και έφερες κάτι νέο. Κάτι που μέχρι τότε κανείς δεν μπορούσε να το κάνει. Γιατί απλούστατα δεν ήμασταν εσύ.

Τις τελευταίες μέρες με στοιχειώνει η σκέψη σου. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε άλλο και δεν μπορώ να ακούσω και τίποτε άλλο πέρα απ’ τα τραγούδια σου. Θα σε θυμόμαστε πάντα και θα ανταμώσουμε ξανά. Καλή δύναμη στην οικογένεια γιατί έχω βιώσει την απώλεια και ξέρω πολύ καλά πόσο πόνο έχει», έγραψε ο Γιάννης Βαρδής.