Χριστίνα Παππά για το ιατρείο στο Κολωνάκι όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης: «Είχα κάνει δύο επισκέψεις»

Η Χριστίνα Παππά αποκάλυψε πως είχε επισκεφθεί το ιατρείο στο Κολωνάκι όπου ξεψύχησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, πριν από 15 χρόνια. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας μοιράστηκε την εμπειρία της και αναφέρθηκε σε μια εφιαλτική περιπέτεια που είχε εκείνο το διάστημα, όταν σε άλλη κλινική, οι γιατροί την επανέφεραν με απινιδωτή. Οι εικόνες που είδε μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη της «ξύπνησαν» μνήμες εφιαλτικές.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν στάθηκε το ίδιο τυχερός με εκείνη. Η Χριστίνα Παππά ανέφερε πως πήγε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όσο ακόμα ήταν παντρεμένη με τον Κλαούντιο Γκολντεμπέλα. Μια περίοδο που εργαζόταν στο θέατρο και αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα στο μάτι της. Μέσα από το δημόσιο μήνυμά της, επιχειρεί να επιστήσει την προσοχή σε θέματα υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά η Χριστίνα Παππά αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Λίγο πολύ πιστεύω ότι όλοι μας εξακολουθούμε να είμαστε συγκλονισμένοι με τον άδικο χαμό αυτό του σπουδαίου καλλιτέχνη. Εγώ ακόμη δε μπορώ να το πιστέψω. Όλοι μας τον αγαπήσαμε με τον τρόπο μας. Πονέσαμε με τα τραγούδια του, κλάψαμε, γελάσαμε, ξενυχτήσαμε. Καλό παράδεισο σε αυτό το παιδί που τόσο μα τόσο άδικα έφυγε», είπε αρχικά η ηθοποιός.

Στη συνέχεια, πέρασε σε μια αποκάλυψη που αφορά μια δική της περιπέτεια. Σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε, είχε επισκεφθεί δύο φορές το ιατρείο του κατηγορούμενου γιατρού στο Κολωνάκι. «Εγώ θέλω να πω ένα περιστατικό που συνέβη πριν πολλά χρόνια, πριν 15 χρόνια. Είχα επισκεφθεί και το γραφείο αυτού του γιατρού. Είχα πάει δυο επισκέψεις. Ήταν ένα πολύ σκοτεινό ιατρείο, που δεν είναι στον χαρακτήρα μου, δεν μου άρεσε», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, εκείνη την περίοδο, ένα πρόβλημα στο μάτι της, το οποίο επιδεινωνόταν από το καθημερινό μακιγιάζ που απαιτούσαν οι παραστάσεις. «Πριν από 15 χρόνια – μπορεί και παραπάνω – ήμουν παντρεμένη ακόμα με τον Κλαούντιο, δούλευα στο θέατρο και είχα βγάλει ένα κριθαράκι στο μάτι, το οποίο με το καθημερινό μακιγιάζ γινόταν πιο έντονο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μόνη μέρα που μπορούσα να το κάνω ήταν τη Δευτέρα που είχα ρεπό. Ο γιατρός εκείνη τη μέρα ευτυχώς μπορούσε μόνο στην κλινική γιατί την ώρα που ήταν να φύγω, η πίεσή μου κατέβηκε στο 4. Θυμάμαι ότι τους είπα “σβήνω” και με επανέφεραν με απινιδωτή», εξομολογήθηκε η Χριστίνα Παππά, περιγράφοντας τη δική της εμπειρία.

«Ίσως λοιπόν να έφυγε αυτός ο άνθρωπος για να μας υπενθυμίσει πόσα πολλά πράγματα πρέπει να προσέχουμε, πόσο πολύ πρέπει να ψάχνουμε και να είμαστε επιφυλακτικοί. Ο γιατρός εμένα τότε μου είπε ότι ευτυχώς πήγα στην κλινική διότι διαφορετικά θα με χάνανε», κατέληξε η Χριστίνα Παππά.