Αν Χάθαγουεϊ: Βίντεο με την πτώση της ηθοποιού σε σκάλα, στα γυρίσματα της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»

Η Αν Χάθαγουεϊ έπεσε σε σκάλα, με τα μέλη της παραγωγής να τρέχουν για να βοηθήσουν την ηθοποιό, μετά το ατύχημα που είχε στα γυρίσματα της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2». Η ίδια πολύ γρήγορα τους καθησύχασε με ένα πλατύ χαμόγελο. «Είμαι καλά» τους είπε, λίγα δευτερόλεπτα μετά την πτώση της.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2», καταγράφηκε η έξοδος της Αν Χάθαγουεϊ από ένα κτίριο και αμέσως μετά η πτώση της, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ακόμα εάν έσπασε το τακούνι του παπουτσιού της. Η ηθοποιός έδειξε να αφήνει πολύ γρήγορα πίσω τα όσα έζησε καθώς ζήτησε λίγο αργότερα να συνεχιστούν τα γυρίσματα κανονικά.

Η Αν Χάθαγουεϊ επαναλαμβάνει το ρόλο της ως Άντι Σακς στη συνέχεια της ταινίας. Στο αρχικό φιλμ, η πρόσφατη απόφοιτος κολλεγίου μπλέκεται στον κόσμο της μόδας και των διεθνών ΜΜΕ, συνδυάζοντας το ταπεινό παρελθόν της με το λαμπρό μέλλον της, ενώ εργάζεται ως βοηθός της Μιράντα Πρίεσλι (Μέρυλ Στρίπ), με τη βοήθεια ενός νέου φίλου, του Νάιτζελ (Στάνλεϊ Τούτσι), διευθυντή τέχνης του Runway.

Το νέο κεφάλαιο φέρεται να ακολουθεί την Priestly αντιμέτωπη όχι μόνο με την κρίση που μαστίζει τις εκδόσεις περιοδικών αλλά και με μια απρόσμενη πρόκληση από το παρελθόν της.

Η άλλοτε αγχωμένη βοηθός της έχει εξελιχθεί σε μια ισχυρή διευθύντρια σε έναν όμιλο ειδών πολυτελείας, κατέχοντας τα διαφημιστικά έσοδα που η Miranda χρειάζεται απεγνωσμένα.

Οι πληροφορίες για την ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» βγαίνουν με το σταγονόμετρο. Το ατύχημα που είχε η Αν Χάθαγουεϊ φέρνει και πάλι στο επίκεντρο το πολυαναμενόμενο σίκουελ που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την 1η Μαΐου του 2026.

Η ταινία βασίστηκε στο αποκαλυπτικό μυθιστόρημα της Λόρεν Γουάιζμπεργκερ (Lauren Weisberger) του 2003, το οποίο περιέγραφε την εφιαλτική εμπειρία μιας νεαρής γυναίκας που εργαζόταν σε ένα περιοδικό μόδας (η συγγραφέας είχε εργαστεί ως προσωπική βοηθός της εκδότριας της αμερικανικής Vogue, Άννα Γουίντουρ).