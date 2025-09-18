Αναστασία Γιάμαλη: «Στον σύντροφό μου δεν αρέσει καθόλου η δημοσιότητα, δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο»

Με αφορμή την τηλεοπτική της επιστροφή, η Αναστασία Γιάμαλη έδωσε μία τηλεοπτική συνέντευξη το πρωί της Πέμπτης (18.09.2025) στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε όλα.

Η δημοσιογράφος του MEGA που θα παρουσιάσει και φέτος την εκπομπή «Εξελίξεις τώρα», η οποία κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, στις 15.40 αναφέρθηκε τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική της ζωή. Μάλιστα, η Αναστασία Γιάμαλη τόνισε ότι είναι καλά στην προσωπική της ζωή, αλλά δεν προβάλει τη σχέση της, διότι στον σύντροφό της δεν αρέσει η δημοσιότητα.

«Δεν μπορώ να μη διαβάζω τον Τύπο και να μην βλέπω ειδήσεις. Προσπαθώ να αποσυνδέομαι στις διακοπές. Μακριά από μένα τα περί αντικειμενικότητας. Ο κάθε άνθρωπος που είναι επαγγελματίας της ενημέρωσης έχει την άποψή του και νομίζω ότι τα περί αντικειμενικότητας προσπαθούν να τα επιβάλλουν άνθρωποι που θέλουν τη διαιώνιση της ισχύουσας τάξης πραγμάτων», ανέφερε στην αρχή.

«Στο σπίτι που μεγάλωσα η σιωπή δεν ήταν επιλογή. Μεγάλωσα με μία οικογένεια που μου έλεγαν “θα λες τη γνώμη σου”. Δεν υπηρετώ πολιτικό ή κομματικό χώρο, έχω ιδεολογία. Ιδεολογία είναι πολλά πράγματα, από που θα ψωνίσω τα ρούχα μου, γιατί θα επιλέξω να το βάλω. Ιδεολογία είναι από που θα ψωνίσω τη μαναβική μου. Θεωρώ ότι είναι εξόχως προβληματικό και κυρίως απαιτεί από τις γυναίκες να πληρούν ένα στερεότυπο εμφάνισης. Εγώ λέω να αφήσουμε την κάθε μία από εμάς να είναι όπως της αρέσει και όπως νιώθει άνετα. Τα στερεότυπα αυτά τα αναπαράγουν άνθρωποι που έχουν μείνει στη δεκαετία του ’70», δήλωσε ακόμα η γνωστή δημοσιογράφος του MEGA.

Παράλληλα, η Αναστασία Γιάμαλη μίλησε και για την προσωπική της ζωή. Μιλώντας για τον σύντροφό της ανέφερε ότι δεν του αρέσει καθόλου η δημοσιότητα και πως δεν έχει καμία σχέση με το δικό της χώρο.

«Στον σύντροφό μου δεν αρέσει καθόλου η δημοσιότητα, δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο και δεν θα το ήθελα κιόλας. Δεν θέλω να του μεταδώσω το βάρος της δημοσιότητας», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα έρθει μαζί μου σε μία εκδήλωση όπου μπορεί να μιλάω και θα φροντίσει να είναι κοντά μου, όταν είμαι πολύ κουρασμένη. Έχω μία μανία με την τάξη γιατί είμαι Παρθένος. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε μία σχέση, όπου ο καλός μου θα μου πει “δεν σε έχω για να πλένεις πιάτα. Άσ’ το, θα το κάνω εγώ”. Για εμένα αυτό είναι πολύ ωραίο. Μοιραζόμαστε την όποια κατάσταση. Από εκεί και πέρα, έχω υπερβεί ήδη τα εσκεμμένα για το πόσο μιλάω γι’ αυτόν», εξομολογήθηκε η Αναστασία Γιάμαλη για τον αγαπημένο της.