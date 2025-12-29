Αναστασία: «Ήμουν με τον Γιώργο Μαζωνάκη από τα πρώτα μου βήματα, είναι άνθρωπος με άλφα κεφαλαίο»

«Την πρώτη μου περιοδεία την έκανα μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη» ανέφερε η Αναστασία.

Η Αναστασία μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και τη μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος 21χρονου τραγουδιστή, παίρνοντας σαφή θέση με βάση τη δική της εμπειρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τραγουδίστρια, που στο παρελθόν συνεργάστηκε στενά με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφέρθηκε στη σχέση τους από τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μουσικής.

Όπως τόνισε, η πρώτη της περιοδεία πραγματοποιήθηκε στο πλευρό του, γεγονός που της επέτρεψε να τον γνωρίσει καλά τόσο επαγγελματικά όσο και ανθρώπινα.

«Ήμουνα με τον Γιώργο Μαζωνάκη από όταν ξεκίνησα. Εννοώ την πρώτη μου περιοδεία την έκανα μαζί του.

Τα έχω πει πάρα πολλές φορές και τα εννοώ μέσα από την καρδιά μου, δεν θα έλεγα ποτέ ψέματα, δεν θα απαντούσα. Είναι άνθρωπος με άλφα κεφαλαίο», δήλωσε η Αναστασία.