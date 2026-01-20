Lifestyle

Αναστασία και Ηλίας Καμπακάκης ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις εμφανίσεις τους στη Θεσσαλονίκη

Αυτή την περίοδο, η τραγουδίστρια βρίσκεται στο στούντιο για την ολοκλήρωση του νέου της single, που θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο
Ηλίας Καμπακάκης και Αναστασία
Ο Ηλίας Καμπακάκης και η Αναστασία

Οι εμφανίσεις της Αναστασίας και του Ηλία Καμπακάκη στο MonaΛisa Music Hall ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, κλείνοντας έναν κύκλο που ξεκίνησε στα μέσα Νοεμβρίου και αγαπήθηκε από το κοινό της Θεσσαλονίκης.

Η χημεία της Αναστασίας με τον Ηλία Καμπακάκη αποτέλεσε βασικό στοιχείο αυτής της διαδρομής, σε μια συνεργασία που κύλησε φυσικά πάνω στη σκηνή και αποτυπώθηκε δυνατά σε κάθε βραδιά.

Για την Αναστασία, αυτή η περίοδος είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ηγήθηκε σχήματος, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που ανέδειξε τη λαϊκή της ταυτότητα και την άμεση σχέση της με το κοινό.

Αναστασία
Η Αναστασία

Το MonaΛisa Music Hall γέμισε με μουσική, παλμό, στιγμές διασκέδασης και συγκίνησης, με τον κόσμο να αγκαλιάζει από την πρώτη στιγμή αυτό το πρόγραμμα.

Ηλίας Καμπακάκης
Ο Ηλίας Καμπακάκης επί σκηνής

Αυτή την περίοδο, η Αναστασία βρίσκεται στο στούντιο για την ολοκλήρωση του νέου της single, που θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο από τη Golden Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company.

