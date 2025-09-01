Αναστασία: Το νέο πρότζεκτ της «Σαν Όνειρο» σαρώνει με 45 εκ. streams κι εκείνη κάνει το πιο απρόσμενο δώρο στους fans της

Η πιο επιτυχημένη και εμπορική νέα καλλιτέχνιδα των τελευταίων ετών, η Αναστασία, παρουσιάζει το νέο της single «Κάθε Λέξη», μια αυθεντική λαϊκή μπαλάντα που αναμένεται να σημαδέψει το φθινόπωρο, και που έχει κερδίσει την αγάπη του κοινού με τα χιλιάδες σχόλια και views.

Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο πολυπλατινένιο album «Σαν Όνειρο», από τη Golden Records και τη Minos EMI, A Universal Music Company, ένα άλμπουμ που έχει ξεπεράσει τα 45 εκατομμύρια streams και κυκλοφορεί εδώ και λίγες μέρες και σε φυσικό προϊόν σε όλα τα καταστήματα δίσκων, κάνοντας έτσι μια απρόσμενη και παράλληλα ευχάριστη έκπληξη στους θαυμαστές της.

Με την αυθεντική της λαϊκή φωνή, η Αναστασία έχει καταφέρει να γίνει η αγαπημένη καλλιτέχνιδα του κοινού σε όλες τις ηλικίες, καταγράφοντας πολλαπλά Νο1 hits και δημιουργώντας σύγχρονα anthems.

Μετά από μία θριαμβευτική καλοκαιρινή περιοδεία με sold out εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, η Αναστασία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της: τον Οκτώβριο ξεκινά το πρώτο της US Tour, μεταφέροντας το ελληνικό τραγούδι και το πάθος της φωνής της στο διεθνές κοινό.

Η Αναστασία δεν είναι απλώς το νέο μεγάλο όνομα, είναι το φαινόμενο που αλλάζει τα δεδομένα στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Η Αναστασία παρουσίασε τα καινούργια της τραγούδια σε έναν δίσκο ξεχωριστό, ιδιαίτερο για εκείνην, και με πτυχές της νέες που η ίδια επιθυμεί να γνωρίσει το κοινό της. Ένας δίσκος πολυδιάστατος, πληθωρικός και με την Αναστασία στην πιο δημιουργική της περίοδο.

Το «Σαν Όνειρο» αποτελεί ένα μουσικό πρότζεκτ έχει ενθουσιάσει τους πιστούς θαυμαστές της τραγουδίστριας, καθώς η Αναστασία έχει δώσει για ακόμα μια φορά τον καλύτερο εαυτό της!

Τη μουσική και τους στίχους των τραγουδιών υπογράφει ο στενός συνεργάτης της και ταλαντούχος GKal (Γιώργος Καλογεράκος), ενώ υπάρχει και ένα τραγούδι στο οποίο συντελεστές στη μουσική εκτός του GKal είναι δύο ονόματα έκπληξη!