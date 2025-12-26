Αναστασία: «Το πρώτο μου μεροκάματο το χάλασα με τις φίλες μου στα Μέγαρα, σε γκόμενους»

Kαλεσμένη του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ, το βράδυ των Χριστουγέννων, βρέθηκε η Αναστασία. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε τι έκανε με το πρώτο της μεροκάματο, ενώ απέφυγε να απαντήσει για τα προσωπικά της.

«Το πρώτο μου μεροκάματο το χάλασα με τις φίλες μου στα Μέγαρα, σε γκόμενους», είπε αρχικά η Αναστασία μετά από ερώτηση του Φάνη Λαμπρόπουλου.

Ο γνωστός κωμικός στη συνέχεια τη ρώτησε για την προσωπική της ζωή, με την Αναστασία να απαντάει χιουμοριστικά: «Σήμερα, τι μέρα είναι; Ή με τον Βασάλο ή με τον Σχίζα, εξαρτάται ποιος θέλει να με βγάλει. Δεν ξέρω με ποιον, θα δούμε!».

«Είσαι ερωτευμένη;», την ρώτησε ο Φάνης Λαμπρόπουλος με την Αναστασία να απαντά: «Μαζί σου! Τα ‘παθα πριν πέντε λεπτά που σε είδα!».