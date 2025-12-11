Lifestyle

Αναστασιάδης, Αργυρός, Θεοδωρίδου, Πρωτοψάλτη, Σαμπάνης, Χατζηγιάννης ερμηνεύουν τραγούδια της Βραχάλη

Η ταλαντούχα στιχουργός η Panik Records παρουσιάζουν το β’ μέρος από την συλλογή «Παιδί Δικό Σου»
Ελεάνα Βραχάλη και Γιώργος Σαμπάνης
H Ελεάνα Βραχάλη και ο Γιώργος Σαμπάνης / NDP PHOTO

Η Ελεάνα Βραχάλη και η Panik Records παρουσιάζουν το β’ μέρος από την συλλογή «Παιδί Δικό Σου» με την οποία η σπουδαία στιχουργός γιορτάζει 20 χρόνια δημιουργικής παρουσίας στη δισκογραφία, στη διάρκεια των οποίων έχει γράψει αναρίθμητα τραγούδια που έχουν αφήσει εποχή.

Το β’ μέρος της συλλογής «Παιδί Δικό Σου» ξετυλίχθηκε με το «Να Μου Εξηγήσεις» με τον Δήμο Αναστασιάδη και «Το Σ’ Αγαπώ» με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Τα νέα τραγούδια της Ελεάνας Βραχάλη που περιλαμβάνονται είναι τα «Που Είναι Η Αγάπη» με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, «Επιλογή» με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, «Ως Εδώ» με τον Γιώργο Σαμπάνη και «Είμαι Εδώ» με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Το «Παιδί Δικό Σου» είναι διαθέσιμο στις streaming υπηρεσίες, καθώς και στο YouTube μέσα από κινηματογραφικά music videos.

Στη συλλογή συμμετέχουν καλλιτέχνες από όλο το φάσμα της ελληνικής μουσικής, ερμηνεύοντας μερικά από τα τραγούδια που έχει γράψει η Ελεάνα Βραχάλη. Από την πρώτη κιόλας στιγμή το «Παιδί Δικό Σου» γνώρισε μεγάλη επιτυχία κι αγάπη από το κοινό, με τα τραγούδια του να μετρούν εκατομμύρια streams και YouTube views και να κατακτούν τις πρώτες θέσεις του ραδιοφωνικού airplay.

