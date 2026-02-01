Αναστάσης Ροϊλός: «Η πατρότητα είναι κάτι το οποίο με τρομάζει όλο και λιγότερο»

Ο Αναστάσης Ροϊλός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα, σήμερα το μεσημέρι (1/2/2026) με αφορμή τη νέα κωμωδία του Alpha.

O γοητευτικός πρωταγωνιστής, Αναστάσης Ροϊλός, αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της πατρότητας αλλά και στη συνέχεια του «Μπαμπά σ’ αγαπώ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, ο Αναστάσης Ροϊλός εξομολογήθηκε αρχικά πως «στο “Μπαμπά σ’ αγαπώ” θα δούμε μια ιστορία η οποία κινείται γύρω από τρεις μπαμπάδες που ο καθένας έχει διαφορετική σχέση με το παιδί ή τα παιδιά τους. Ο ρόλος μου είναι ο μπαμπάς – κατά τύχη, ας πούμε, που δεν ήθελε να γίνει μπαμπάς και του ήρθε ξαφνικά».

«Εμένα, τουλάχιστον, δεν θα με κινούσε το ότι “θέλω να κάνω παιδί” αλλά ο άνθρωπος, ο οποίος έχω δίπλα μου, για να κάνουμε μαζί αυτό το βήμα».

«Σίγουρα, περνώντας τα χρόνια, η πατρότητα είναι κάτι το οποίο με τρομάζει όλο και λιγότερο» συμπλήρωσε, ακόμα, ο Αναστάσης Ροϊλός στην ψυχαγωγική εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.