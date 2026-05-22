Κέλλυ Βρανάκη: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά για εμένα στο επαγγελματικό κομμάτι»

Η Κέλλυ Βρανάκη μίλησε για τον Akyla, την εμπειρία της Eurovision, τι τη δυσκόλεψε σε όλο αυτό το ταξίδι και αν θα συνεχίσει στην ΕΡΤ.

«Φέτος η εμπειρία ήταν πολύ έντονη, όπως και πέρυσι, λίγο πιο κουραστική, με πάρα πολλά συναισθήματα. Ο Akylas είναι πολύ καλό παιδί και πολύ καλός άνθρωπος, και αυτά να τα λέμε, μη λέμε μόνο για τα ταλέντα που φαίνονται έτσι κι αλλιώς, είπε αρχικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα» η Κέλλυ Βρανάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δημοσιογράφος συμπλήρωσε ότι «κατάφερε να φτάσει στην δέκατη θέση, αν και είχαμε άλλες προβλέψεις εμείς. Είναι λογικό, γιατί και τα προγνωστικά δείχνανε μια τάση, αλλά και όπου και να πήγαινες άκουγες Akyla, άκουγες Φέρτο, δηλαδή τον θέλανε, ήταν το τραγούδι πολύ δυνατό».

Μέσα σε όλα, η δημοσιογράφος ρωτήθηκε για τη Eurovision και για τις εκπομπές που παρουσίασαν με τον Θάνο Παπαχάμο: «είναι άλλο πράγμα οι εκπομπές, άλλο η ανταπόκριση. Γενικά, ήταν μια δύσκολη χρονιά για μένα στο επαγγελματικό κομμάτι, και νιώθω ότι τώρα σε αυτό το ταξίδι, παρόλο που ήταν πολύ δύσκολο, θυμήθηκα ποια είμαι επαγγελματικά και για μένα αυτό ήταν το πιο σημαντικό».

Μιλώντας για αυτά που την δυσκόλεψαν σε όλο αυτό το ταξίδι, η Κέλλυ Βρανάκη απάντησε πως «μερικές φορές ξέρεις, η έκθεση, τα σχόλια… Είμαι πολύ νέα σε αυτό. Ίσως να μην ήξερα να διαχειριστώ και κάποια πράγματα. Τώρα όμως ένιωσα ότι ξαναβρήκα τον εαυτό μου, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό».