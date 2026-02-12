Lifestyle

Αναστάσης Ροϊλός: «Λατρεύω τα παιδιά των φίλων μου, αλλά εγώ δεν σκέφτομαι ακόμη να γίνω μπαμπάς»

Αναστάσης Ροϊλός
Αναστάσης Ροϊλός / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον Ανδρέα Θεοδώρου έδωσε ο Αναστάσης Ροϊλός, με αφορμή τη σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ». Ο γνωστός ηθοποιός τόνισε, μάλιστα, πως δεν σκέφτεται ακόμα το κομμάτι της πατρότητας.

Έχεις βρεθεί σε συνεργασίες που το κλίμα δεν ήταν και τόσο ευχάριστο;

Ναι, συμβαίνει αυτό. Δεν χρειάζεται να τα έχεις ζήσει γιατί τα ακούς. Σε σχέση λοιπόν με αυτά που ξέρουμε ότι συμβαίνουν, γιατί κάθε δουλειά έχει τις δυσκολίες της, είμαστε τυχεροί που ευθυγραμμίστηκαν οι πλανήτες με τέτοιο τρόπο, ώστε οι άνθρωποι που εμπλέκονται να δημιουργούν μια ωραία ομάδα…

Φαντάζεσαι τον εαυτό σου μπαμπά;

Τυχαίνει να έχω μωρά στον στενό κύκλο μου, έχω τη βαφτισμιά μου, πρόσφατα γέννησαν και οι φίλοι μου. Λατρεύω τα παιδιά των φίλων μου και τη βαφτισιμιά μου, αλλά δεν σκέφτομαι ακόμη να γίνω μπαμπάς. Δεν θα ήθελα, πάντως, να μου συμβεί αυτό που συνέβη στον Δημήτρη (γέλια).

