Ανατροπή στη δολοφονία της 22χρονης τραγουδίστριας Delarosa στο Λος Άντζελες: Παιδικοί φίλοι πίσω από την παγίδα θανάτου

Ραγδαίες εξελίξεις και μια συγκλονιστική ανατροπή αποκαλύπτονται στην υπόθεση της δολοφονίας της ανερχόμενης Λατίνας τραγουδίστριας Delarosa στο Λος Άντζελες. Ενώ αρχικά οι Αρχές μιλούσαν για απόπειρα ληστείας, νέα στοιχεία δείχνουν ότι η 22χρονη έπεσε θύμα καλοστημένης ενέδρας από παιδικούς της φίλους.

Η τραγουδίστρια Delarosa, κατά κόσμον Μαρία ντε λα Ρόσα, βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό στο στήθος τα ξημερώματα στις 22 Νοεμβρίου 2025, περίπου στη 1:30 π.μ., στην περιοχή Νόρθριτζ της κοιλάδας Σαν Φερνάντο. Η δολοφονία της αρχικά δεν είχε κινήσει υποψίες.

Η νεαρή τραγουδίστρια και influencer βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο μαζί με δύο ακόμη άτομα, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ, τραυματίζοντας και τους τρεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας του Λος Άντζελες μιλούσαν για απόπειρα ληστείας, σύμφωνα με την Dailymail. Η Delarosa μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ οι δύο συνεπιβάτες της νοσηλεύτηκαν σε κρίσιμη κατάσταση.

Ωστόσο, σύμφωνα με έγγραφα έρευνας που επικαλείται η Los Angeles Times, οι Αρχές πλέον πιστεύουν ότι η τραγουδίστρια έπεσε θύμα μίας καλοστημένης παγίδας από παιδικούς της φίλους, οι οποίοι πλέον κατηγορούνται για φόνο.

Ένας από αυτούς, ο ο Φρανσίσκο «G Boy» Γκέιτον συνελήφθη μία ημέρα μετά τη δολοφονία. Όπως αναφέρεται στο ένταλμα έρευνας, γνώριζε τη Delarosa από τα εφηβικά τους χρόνια. Ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ο φίλος του, Μπένι «Player» Γκόμεζ, είχε κανονίσει συνάντηση με τη νεαρή τραγουδίστρια δήθεν για αγορά ναρκωτικών, ενώ στην πραγματικότητα το σχέδιο ήταν να τη ληστέψουν.

Ο τελευταίος δήλωσε επίσης ότι ήταν παιδικός φίλος της τραγουδίστριας. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δυο φόλι της τραγουδίστριας και δύο ακόμα ένοπλοι δράστες είναι μέλη της συμμορίας Bryant Street, που δρα στην περιοχή Νόρθριτζ.

Παρότι ο Γκέιτον υποστήριξε ότι δεν συμμετείχε άμεσα στη ληστεία, έρευνα στο κινητό του αποκάλυψε μήνυμα που έστειλε πέντε ώρες πριν από τη δολοφονία στον Εντουάρντο «Active» Λόπες, έναν από τους βασικούς υπόπτους, γράφοντας: «Πήγαινε να πάρεις κουκούλα».

Η μοιραία νύχτα

Τη νύχτα της δολοφονίας, ο Γκόμεζ ανέφερε ότι βρισκόταν με τη τραγουδίστρια όπου διασκέδασαν σε κλαμπ. Ενώ μιλούσαν έξω από το διαμέρισμα του Γκέιτον, δύο μασκοφόροι άνδρες τους πλησίασαν και άρχισαν να πυροβολούν. Ο Γκόμεζ τράπηκε σε φυγή και, όπως είπε, έμαθε για τον θάνατο της τραγουδίστριας αργότερα από τη μητέρα της.

Παρότι αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υλικό από κάμερες ασφαλείας τον διαψεύδει. Βίντεο τον δείχνει να συνομιλεί και να χαιρετάει τους δύο δράστες λίγο πριν φτάσει η τραγουδίστρια, κάνοντας μάλιστα χειρονομία που συνδέεται με τη συμμορία Bryant Street και δείχνοντάς τους να κινηθούν προς ένα στενό.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο ένοπλοι πλησίασαν το όχημα έβγαλαν ένα κυνηγετικό όπλο και ένα πιστόλι και έριξαν έξι πυροβολισμούς. Το SUV απομακρύνθηκε με ταχύτητα, ενώ ο Γκόμεζ φέρεται να φώναξε: «Γιατί τους πυροβολήσατε;».



Μετά την επίθεση, οι δράστες έκρυψαν τα όπλα σε βαν και επιβιβάστηκαν στο BMW του Γκέιτον. Κατά την είσοδό του στο όχημα, ο Λόπες φέρεται να έριξε κατά λάθος έγγραφο δικαστηρίου με το όνομά του και τον αριθμό της υπόθεσής του – στοιχείο που πλέον θεωρείται κρίσιμο αποδεικτικό μέσο.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι ένοπλοι διέφυγαν στο Μεξικό, ενώ μήνυμα που στάλθηκε λίγες ώρες αργότερα ανέφερε: «Είμαστε εντάξει, έφυγαν για Τιχουάνα».

Η οικογένεια και οι θαυμαστές της Delarosa είναι συντετριμμένοι. «Δεν υπάρχουν λόγια. Ήταν η ζωή μου», δήλωσε με δάκρυα η μητέρα της.

Η κηδεία της έγινε στις 2 Δεκεμβρίου.