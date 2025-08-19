Ανδρέας Γεωργίου και Σιμώνη Χριστοδούλου για τους χωρισμούς τους: «Δεν είχαμε καθόλου επαφή»

Μία κοινή συνέντευξη στο περιοδικό «Ok!» έδωσαν ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων πως στο πέρασμα του χρόνου, υπήρξαν κρίσεις στη σχέση τους.

Ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου μίλησαν για τα διαστήματα που υπήρξαν χωρισμένοι και δεν είχαν καμία επαφή.

Σιμώνη, πότε κατάλαβες ότι ο Αντρέας είναι ο άνθρωπος της ζωής σου;

Από τότε το είχα καταλάβει, ότι η σχέση μας θα έχει μέλλον. Τον έβλεπα που με παρατηρούσε διαφορετικά αλλά και εγώ ταυτόχρονα έβλεπα αυτό που ήθελα.

Και πότε είπατε ότι «τώρα πορευόμαστε μαζί»;

Αντρέας Γεωργίου: Έπειτα από αρκετό καιρό. Είμαστε μαζί επτά χρόνια, ήταν 21 όταν ξεκινήσαμε. Υπήρχαν διαστήματα που ήμασταν χωρισμένοι, δεν είχαμε καθόλου επαφή.

Σιμώνη Χριστοδούλου: Δουλεύαμε όμως μαζί.

Αντρέας Γεωργίου: Γιατί είμαστε και επαγγελματίες. Από την πλευρά μου ήξερα ότι η Σιμώνη ήταν μικρή και έπρεπε να ζήσει κάποια πράγματα. Και εγώ είχα να παλέψω με τους δικούς μου δαίμονες αλλά ήξερε τι συνέβαινε και μου έδινε τον χώρο μου. Ήρθαμε ξανά κοντά κάποια στιγμή που ήμασταν σε άλλες καταστάσεις σε προσωπικό επίπεδο. Ήταν Αύγουστος και βρεθήκαμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο φιλικά. Δηλαδή γίναμε πολύ καλοί φίλοι, για να καταλάβουμε ότι θέλουμε να είμαστε μαζί.

Σιμώνη: Γιατί τότε κατάλαβε ο ένας τον άλλο καλύτερα. Ήξερες όμως ότι τα συναισθήματα δεν θα έμεναν μόνο εκεί. Αντρέας: Και οι δύο το ξέραμε. Ήταν αμοιβαίο.

Στην ίδια συνέντευξη το ζευγάρι αποκάλυψε και το πώς έμαθε ότι η μακιγιέζ είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί.