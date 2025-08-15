Η Σιμώνη Χριστοδούλου για τις πρώτες μέρες της εγκυμοσύνης: «Δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι»

Σε μερικές μόλις ημέρες ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου πρόκειται να γίνουν γονείς για πρώτη φορά και ανυπομονούν να υποδεχτούν στη ζωή τους το κοριτσάκι τους.

Πρόσφατα το ζευγάρι παραχώρησε μία διπλή συνέντευξη στο περιοδικό OK! και τον δημοσιογράφο Νίκο Γεωργιάδη και μεταξύ άλλων, ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου αποκάλυψαν τον τρόπο που έμαθαν ότι η όμορφη σύζυγος του γνωστού καλλιτέχνη είναι έγκυος.

«Κάθε εγκυμοσύνη είναι διαφορετική. Σε μένα ήταν δύσκολο το πρώτο τρίμηνο, είχαμε και πολλά ταξίδια τότε. Καταρχάς, το μάθαμε όταν ήμασταν στην Ασία, στο Βιετνάμ», εξομολογήθηκε για την εγκυμοσύνη της η Σιμώνη Χριστοδούλου.

«Ό,τι είχαμε πει με τη Σιμώνη πως δε θα κάνουμε, το κάναμε. Είχαμε πει ότι θα παντρευτούμε σε κλειστό κύκλο, έγινε αυτό που είδες. Είχαμε πει ότι δε θα χορέψουμε slow αλλά παραδοσιακό χορό, τελικά χορέψαμε slow γιατί η Σιμώνη δεν ένιωθε άνετα και είπαμε στον dj, “παίξε ό,τι θέλεις”. Είπαμε ότι θα κάνουμε αγόρι, κάναμε κορίτσι. Με την εγκυμοσύνη πολλά πράγματα που είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε στην Ασία δε μπορέσαμε να τα κάνουμε τελικά. Ούτε το σαφάρι στη ζούγκλα, ούτε τα μασάζ στην παραλία γιατί απαγορεύεται, ούτε να πιούμε αλκοόλ», είπε στη συνέχεια ο Αντρέας Γεωργίου.

«Είμαστε μέσα σε αυτό το τεράστιο κρουαζιερόπλοιο. Αν και η Σιμώνη δεν τρώει πολύ, είχε ανακαλύψει ένα μέρος που έφτιαχναν μπέργκερ και ήθελε κάθε μέρα να πηγαίνουμε εκεί. Έχω καταλάβει ότι έχει αρχίσει να τρώει παραπάνω. Φτάνουμε στο σημείο, να έχω φάει το μισό μπέργκερ, εκείνη να έχει τελειώσει πριν από εμένα μαζί με όλες τις πατάτες και μου λέει, “τώρα ήταν μερίδα αυτό;”. Κι εκεί της απαντάω, “νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα τεστ εγκυμοσύνης”. Κατεβαίνουμε στο επόμενο λιμάνι του Βιετνάμ, δε μπορώ να συνεννοηθώ, δε βρίσκω φαρμακείο. Χρησιμοποιώ τον μεταφραστή του Google για να εξηγήσω τι ψάχνουμε. Με τα πολλά, βρίσκουμε ένα τεστ, όχι σαν τα δικά μας, πανάρχαιο, με κάτι λωρίδες και αυτοκόλλητα. Βγαίνει θετικό. Και έχουμε μείνει να κοιτάμε ο ένας τον άλλον και να λέμε, “είμαστε σε μια καμπίνα στη μέση του Ωκεανού”. Καταλαβαίνεις ότι τώρα πρέπει να περιμένω να φτάσει 18 η μικρή για να της κάνω αντίποινα που μας χάλασε το μήνα του μέλιτος. Κάτι θα σκεφτώ, της το φυλάω», εξομολογήθηκε ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός στην ερώτηση πώς ανακάλυψαν την εγκυμοσύνη της συζύγου του..

«Εγώ θυμάμαι να έχω έτσι κι αλλιώς ναυτίες, να είμαστε σε αυτό το πλοίο με τα κύματα να φτάνουν τα 6-7 μέτρα, να μη μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι και ο Αντρέας να πηγαινοέρχεται, να τρώει, να πίνει, να κάνει σπα και να του λέω, “σε μισώ”», πρόσθεσε η Σιμώνη Χριστοδούλου.