Lifestyle

Ανδρέας Μικρούτσικος: Έχω κάνει δύο εντατικές, άρα έχω χάσει δύο ζωές κι έχω άλλες πέντε

«Η σύντροφός μου, η Ελένη είναι ο δικός μου άνθρωπος και μου έχει συμπαρασταθεί όσο δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς», εξομολογήθηκε ακόμα
Aνδρέας Μικρούτσικος
O Aνδρέας Μικρούτσικος / NDP PHOTO

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά με την υγεία του και έχει καταφέρει να βγει νικητής.

Το πρωί του Σαββάτου (27.12.2025) προβλήθηκαν οι δηλώσεις που παραχώρησε ο γνωστός παρουσιαστής στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινό σαββατοκύριακο». Μεταξύ άλλων, ο Ανδρέας Μικρούτσικος μίλησε για την υγεία του, αλλά και για το μεγάλο του στήριγμα που είναι η σύντροφός του, Ελένη. 

«Κι εγώ ανησύχησα με την υγεία μου, αλλά αποδεικνύεται ότι είμαι μια γάτα… Έχω κάνει δύο εντατικές, άρα έχω χάσει δύο ζωές κι έχω άλλες πέντε ζωές», δήλωσε αρχικά.

«Η σύντροφός μου, η Ελένη είναι ο δικός μου άνθρωπος και μου έχει συμπαρασταθεί όσο δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς», εξομολογήθηκε ακόμα ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Η μπογιά των ριάλιτι δεν έχει περάσει. Είναι όλα ριάλιτι και ότι βλέπεις να πετυχαίνει, είναι ριάλιτι. Ριάλιτι είναι η πραγματικότητα. Μακάρι να είχαμε παραπάνω ριάλιτι εκπομπές», δήλωσε στη συνέχεια ο γνωστός παρουσιαστής, που ήταν ο πρώτος που ανέλαβε την παρουσίαση τέτοιου είδους τηλεοπτικών εκπομπών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
181
133
110
66
61
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Γιώργος Μαζωνάκης: «Φτάνει, σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου»
Οπως επισήμανε ο τραγουδιστής η υπομονή δεν ταυτίζεται με την αδυναμία, ενώ το βίντεο έχει τραβηχτεί με φόντο τη θάλασσα, ένα μέρος που συνήθιζε να επισκέπτονταν μαζί με τη σκυλίτσα του, την Αρίθα
Γιώργος Μαζωνάκης
7
Newsit logo
Newsit logo