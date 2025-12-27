Ανδρέας Μικρούτσικος: Έχω κάνει δύο εντατικές, άρα έχω χάσει δύο ζωές κι έχω άλλες πέντε

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά με την υγεία του και έχει καταφέρει να βγει νικητής.

Το πρωί του Σαββάτου (27.12.2025) προβλήθηκαν οι δηλώσεις που παραχώρησε ο γνωστός παρουσιαστής στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινό σαββατοκύριακο». Μεταξύ άλλων, ο Ανδρέας Μικρούτσικος μίλησε για την υγεία του, αλλά και για το μεγάλο του στήριγμα που είναι η σύντροφός του, Ελένη.

«Κι εγώ ανησύχησα με την υγεία μου, αλλά αποδεικνύεται ότι είμαι μια γάτα… Έχω κάνει δύο εντατικές, άρα έχω χάσει δύο ζωές κι έχω άλλες πέντε ζωές», δήλωσε αρχικά.

«Η σύντροφός μου, η Ελένη είναι ο δικός μου άνθρωπος και μου έχει συμπαρασταθεί όσο δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς», εξομολογήθηκε ακόμα ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Η μπογιά των ριάλιτι δεν έχει περάσει. Είναι όλα ριάλιτι και ότι βλέπεις να πετυχαίνει, είναι ριάλιτι. Ριάλιτι είναι η πραγματικότητα. Μακάρι να είχαμε παραπάνω ριάλιτι εκπομπές», δήλωσε στη συνέχεια ο γνωστός παρουσιαστής, που ήταν ο πρώτος που ανέλαβε την παρουσίαση τέτοιου είδους τηλεοπτικών εκπομπών.