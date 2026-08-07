Lifestyle

Ανδρομάχη: Η ανάρτηση για το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί

Μια δύσκολη στιγμή βίωσε η αγαπημένη τραγουδίστρια, καθώς αναγκάστηκε να ακυρώσει προγραμματισμένη live εμφάνισή
Η Ανδρομάχη
Η Ανδρομάχη / NDPPHOTO / NDP PHOTO
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Με μια ανάρτηση και ένα μεγάλο συγνώμη ενημέρωσε η Ανδρομάχη τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τον λόγο που ακύρωσε προγραμματισμένη εμφάνισή της.

Η Ανδρομάχη έγραψε πως ταλαιπωρείται τις τελευταίες ημέρες από φαρυγγίτιδα, η οποία δεν της επέτρεψε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συναυλίας.

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι όσο κι αν το επιθυμούσε, η κατάσταση της υγείας της δεν της άφησε περιθώρια.

Συγκεκριμένα, η Ανδρομάχη έγραψε:

«Ένα μεγάλο συγγνώμη από καρδιάς, που σήμερα δεν μπόρεσα να ανταπεξέλθω στο live λόγω της φαρυγγίτιδας που με ταλαιπωρεί αυτές τις ημέρες! Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν εκεί!

andromache instagram

Δυστυχώς, κάποιες φορές όσο και να το θέλουμε το σώμα μας φωνάζει “όχι”. Σας αγαπώ! Εις το επανιδείν!».

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