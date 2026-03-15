Ανέστης Ευαγγελόπουλος για Ελένη Μενεγάκη: Την κάλεσα και δεν περίμενα ότι θα μου απαντήσει αυτό το πράγμα

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega και μίλησε για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, την Ελένη Μενεγάκη και τον γάμο της Κατερίνας Καινούργιου με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, στον οποίο ο ίδιος θα είναι κουμπάρος.

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος αποκάλυψε ότι πρόσφατα προσκάλεσε την Ελένη Μενεγάκη στο podcast του και έλαβε μια απάντηση μέσω κειμένου που δεν περίμενε, η οποία ήταν ευγενική αλλά ιδιαίτερη. Στο παρελθόν είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πως «κάνει τις κινήσεις του» σαν «αράχνη» για να καταφέρει να εξασφαλίσει μια συνέντευξη μαζί της, χωρίς μέχρι σήμερα να τα έχει καταφέρει.

Για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος δήλωσε πως: «Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε «άκουσα ότι το πήρες πίσω. Είναι προς τιμήν σου που το πήρες πίσω, σε παρακολούθησα», μου είπε πολύ ωραία πράγματα. Η αλήθεια είναι με σκλάβωσε που με πήρε τηλέφωνο εννοείται. Οπότε αν τον θαύμαζα μία φορά ως παρουσιαστή, τώρα τον θαυμάζω δέκα φορές ως άνθρωπο.

Τον κάλεσα αλλά δεν θέλει με τίποτα. Μου είπε: «Εμένα το σπίτι μου είναι η τηλεόραση, με πληρώνει η τηλεόραση. Οπότε δεν θέλω να πάω σε κάτι που είναι και καλά αυτή τη στιγμή ανταγωνιστικό».

Θεωρώ ότι ο κ. Αρναούτογλου ότι είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος και γνώρισμα του έξυπνου ανθρώπου είναι η προσαρμοστικότητα. Οπότε φαντάζομαι ότι ένας παρουσιαστής που είναι “number 1” τόσα χρόνια, βλέπει το μέλλον, βλέπει κατά πού πάει το ρεύμα, οπότε εννοείται».

«Έχω προσκαλέσει την Ελένη Μενεγάκη. Μιλήσαμε τώρα πρόσφατα. Να σου πω ρε παιδί μου… στέλνεις, μπορεί να πάρεις τηλέφωνο κάποιον άλλον και να σε σνομπάρει και να μη σου μιλήσει. Και η Ελένη, της έστειλα ένα μήνυμα να την προσκαλέσω και μου απάντησε ένα κατεβατό που δεν θα το περίμενα ποτέ ότι η Ελένη Μενεγάκη θα μου απαντήσει αυτό το πράγμα». Δεν θέλησε πάντως να αποκαλύψει περισσότερα.

Μάλιστα, ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος έκανε και μια αποκάλυψη για τον γάμο της Κατερίνας Καινούργιου με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. «Δεν θα είμαι νονός. Θα είμαι ο κουμπάρος στον γάμο της Κατερίνας Καινούργιου. Να γεννηθεί το μωρό με το καλό και όλα τα άλλα έρχονται».

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής και δημιουργός περιεχομένου, γνωστός κυρίως για το επιτυχημένο podcast του με τίτλο «AnesTea The Podcast».