Ανέστης Ευαγγελόπουλος για Κατερίνα Καινούργιου: Είναι παραδοσιακή μαμά

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει τη σημαντικότερη και ομορφότερη φάση της ζωής της, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες απέκτησε το πρώτο της παιδάκι.

Η λαμπερή παρουσιάστρια είχε δηλώσει πολλές φορές δημοσίως την επιθυμία της να γευτεί τη χαρά της μητρότητας και πλέον ζει πρωτόγνωρες στιγμές κρατώντας στην αγκαλιά της τη μικρή Ξένια. Η Κατερίνα Καινούργιου γέννησε την Παρασκευή (03.04.2026) και ο καλός της φίλος, Ανέστης Ευαγγελόπουλος αποκάλυψε ότι πήγε μαζί της στο μαιευτήριο, όταν έφερε στον κόσμο την κόρη της.

«Μαζί γεννήσαμε. Αφού πήγαμε στο μαιευτήριο μαζί, το έχουμε γεννήσει όλοι μαζί. Αυτό το μωρό είναι ένα κουκλί. Το αγαπώ ήδη. Μη σου πω, το αγαπώ και πιο πολύ απ’ ό,τι αγαπώ την Κατερίνα (γελάει). Είναι ευτυχία», είπε στην εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Παρασκευής (24.04.2025).

Παράλληλα αποκάλυψε ότι η παρουσιάστρια είναι παραδοσιακή μανούλα.

«Η Κατερίνα Καινούργιου είναι μαμά. Είναι όπως ακριβώς την περίμενα. Της έλεγα πάντα “μόλις κάνεις παιδί, είμαι σίγουρος ότι θα είσαι μία παραδοσιακή μαμά. Πάνω στο παιδί, δεν θ’ ασχολείσαι με τίποτα άλλο”, και πράγματι αυτό έγινε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος.