Ζέτα Μακρυπούλια: Το «αντίο» στην τετράποδη φίλη της – Αχ Ζαννούλα μου

Η Ζέτα Μακρυπούλια έκανε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της σκυλίτσας που είχε με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός θέλησε να εκφράσει δημόσια την αγάπη και τη συγκίνησή της για τη Ζαννούλα, συνοδεύοντας τη φωτογραφία με ένα τρυφερό μήνυμα.

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«Αχ Ζαννούλα μου! Αυτή η ματιά σου, το βλέμμα σου αυτό..! Δεν θα φύγει ποτέ από τα μάτια μου και το μυαλό μου», έγραψε χαρακτηριστικά η Ζέτα Μακρυπούλια.

Το πρωί της Τετάρτης (26.08.2026) ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έκανε γνωστό πως η αγαπημένη του σκυλίτσα, η Ζάννη έφυγε από τη ζωή.