Όλγα Βενέτη: «Στην καλλιτεχνική μου διαδρομή είναι περισσότερα τα εμπόδια από τις χαρές»

Για την απόφαση να ακολουθήσει αποκλειστικά τον μουσικό δρόμο αλλά και στα εμπόδια που κλήθηκε να διαχειριστεί στην επαγγελματική της διαδρομή μίλησε, μεταξύ άλλων, η Όλγα Βενέτη.

«Έπρεπε να πάρω τη γενναία απόφαση να δω ότι η μουσική είναι ο μοναδικός δρόμος που υπάρχει για εμένα. Και όταν πλέον το αποφάσισα, δεν έκανα ποτέ ξανά πίσω» εξομολογήθηκε, αρχικά, η Όλγα Βενέτη.

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«Ίσως σε αυτό συνετέλεσε και η σοβαρή περιπέτεια που είχα με την υγεία μου το 2019. Επέλεξα, λοιπόν, να βαδίσω σε αυτόν τον δρόμο, που είχε πολλές δυσκολίες, χωρίς να κάνω ποτέ εκπτώσεις. Γιατί εγώ θέλω να πιστεύω ότι ακολουθώ την τέχνη, όχι τη σόουμπιζ. Μην τα μπερδεύουμε. Είναι δυο διαφορετικοί δρόμοι, που κάποιες στιγμές μπορεί να τέμνονται, τις περισσότερες όμως όχι».

«Στον δρόμο μου είναι περισσότερα από τις χαρές. Έχω όμως τρομερό πείσμα και αισιοδοξία. Βέβαια, ως καλλιτέχνης που είμαι, πέφτω καμιά φορά και στα τάρταρα. Αλλά υπάρχει πάντα η σπίθα μέσα μου και ξαναγεννιέμαι και σχεδιάζω νέα πρότζεκτ» πρόσθεσε, εν συνεχεία, η γοητευτική ερμηνεύτρια.