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Μπλέικ Λάιβλι – Τζάστιν Μπαλντόνι: Τέλος στη δικαστική διαμάχη τους με αποζημίωση 400.000 δολαρίων στην ηθοποιό

Στην απόφασή του, ο δικαστής έκρινε ότι η Λάιβλι δικαιούται αποζημίωση μόνο για «εύλογες» αμοιβές
Μπλέικ Λάιβλι
Μπλέικ Λάιβλι / ΦΩΤΟ ΑΠΕ ΜΠΕ
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Η Μπλέικ Λάιβλι (Blake Lively) θα λάβει περισσότερα από 400.000 δολάρια για νομικά έξοδα, μετά την 18μηνη δικαστική διαμάχη που είχε με τον Τζάστιν Μπαλντόνι (Justin Baldoni), σύμφωνα με τον Guardian.

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου, ο δικαστής Λιούις Λίμαν (Lewis Liman) επιδίκασε στην ηθοποιό 363.245,40 δολάρια για δικηγορικές αμοιβές και επιπλέον 44.206,35 δολάρια για λοιπά έξοδα, ποσά χαμηλότερα από τα 8 εκατομμύρια δολάρια που διεκδικούσε η Μπλέικ Λάιβλι. Η δικαστική διαμάχη της με τον Τζάστιν Μπαλντόνι, απασχόλησε έντονα τα διεθνή ΜΜΕ

Στην απόφασή του, ο δικαστής έκρινε ότι η Λάιβλι δικαιούται αποζημίωση μόνο για «εύλογες» αμοιβές. Παρότι διαπίστωσε ότι οι χρεώσεις των δικηγόρων της δεν ήταν «υπερβολικές» για μια υπόθεση τέτοιας πολυπλοκότητας, επεσήμανε πως «ο αριθμός των ωρών για τις οποίες η πρωταγωνίστρια ζητούσε αποζημίωση ήταν παράλογος».

Ο Λίμαν πρόσθεσε επίσης ότι τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν ήταν ελλιπή: «Η Λάιβλι κατέθεσε ένορκη βεβαίωση εμπειρογνώμονα που εξέτασε τα αρχεία χρέωσης, ωστόσο δεν υπέβαλε τα ίδια τα τιμολόγια».

Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2024, η ηθοποιός κατηγόρησε τον Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση και δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος στα γυρίσματα της ταινίας «It Ends With Us»·. Ο σκηνοθέτης και συμπρωταγωνιστής της απάντησε τον επόμενο μήνα καταθέτοντας αγωγή για δυσφήμιση.

Τον Μάιο, οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμβιβασμό μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τη δίκη, αφήνοντας ως μοναδική εκκρεμότητα το ζήτημα των δικαστικών εξόδων. Η απόφαση βάζει οριστικό τέλος στη μακρόχρονη δικαστική τους διαμάχη.

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