Βάσια Παναγοπούλου: Έχασε 25 κιλά και έγινε για πρώτη φορά ξανθιά

Με διαφορετική εξωτερική εμφάνιση θα δώσει το παρών η Βάσια Παναγοπούλου στη νέα σειρά του ΣΚΑΪ «Μπλε Ώρες», όπου υποδύεται την Κορίνα.

Η Βάσια Παναγοπούλου μίλησε στο περιοδικό «ΟΚ!» και τον Γιώργο Πράσινο για τη μεταμόρφωσή της, αποκαλύπτοντας πώς έγινε για πρώτη φορά ξανθιά, ενώ παράλληλα έχασε 25 κιλά, καθώς έρχεται το νέο σίριαλ του ΣΚΑΪ στο οποίο πρωταγωνιστεί.

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Η ίδια αναφέρθηκε και στην απόφαση να αλλάξει την εικόνα της, διευκρινίζοντας πως η απώλεια βάρους δεν ήταν αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που είχε ως αποκλειστικό στόχο την εμφάνιση.

– Για πρώτη φορά λοιπόν, ξανθιά. Δεν φοβάσαι τις αλλαγές στα μαλλιά σου;

Δεν έχω υπάρξει ποτέ ξανθιά. Ήταν ιδέα της Βάνας Δημητρίου (σ.σ. σεναριογράφου στις «Μπλε Ώρες») και δεν ήμουν αρνητική. Το άκουσα με ψυχραιμία, θα έλεγα (γέλια). Είπα: «Ναι, γιατί όχι; Θα το προσπαθήσω και αν γίνεται –εννοώντας το τεχνικό κομμάτι–, με χαρά».

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– Πριν από 20 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ήταν που είχες κόψει τα μαλλιά σου κοντά.

Όπως και τότε που έγινε για τις ανάγκες του ρόλου μου στο σίριαλ του ΑΝΤ1 «Επιθυμίες», έτσι και τώρα έγινε με αφορμή τον ρόλο της Κορίνας στο νέο σίριαλ του ΣΚΑΪ «Μπλε Ώρες». Θεωρώ ότι μέσα στη διαδικασία που ακολουθεί ο ηθοποιός, πέρα από την εσωτερική προσέγγιση του ρόλου του, πρέπει να ταιριάζει και η εξωτερική του εμφάνιση.

– Η αλλαγή δεν περιορίστηκε μόνο στα μαλλιά σου, αλλά αδυνάτισες κιόλας.

Το έκανα για μένα. Ήταν θέμα υγείας, προληπτικά. Έπρεπε να χάσω κιλά. Ξέρεις, όταν φτιάχνει η εξωτερική σου εικόνα, βελτιώνεται και η διάθεσή σου. Μόνο καλό είναι. Έχασα συνολικά 25 κιλά.

– Πώς το κατάφερες;

Πήγα σε ενδοκρινολόγο και ακολούθησα την αγωγή που μου πρότεινε. Δεν πιστεύω σε διατροφές και αυστηρές δίαιτες. Το να πάρουμε πολλά κιλά είναι ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων, από διατροφικά μέχρι ψυχολογικά. Όταν το αναγνωρίζουμε, οφείλουμε να δράσουμε. Για μένα η αλλαγή ξεκίνησε από τη «Γη της ελιάς» και ευτυχώς που το προσπάθησα και τα κατάφερα, γιατί όταν πριν από λίγους μήνες έσπασα το πόδι μου, σκέφτηκα με τρόμο: «Θεέ μου, αν είχα επιπλέον 25 κιλά με σπασμένο πόδι, πώς θα τα είχα βγάλει πέρα;».