Η Κλέλια Ανδριολάτου ξεφαντώνει σε ηπειρώτικο πανηγύρι – Ο ξέφρενος χορός της

Με άφθονο κέφι και διάθεση για χορό, η Κλέλια Ανδριολάτου απόλαυσε μία ξεχωριστή βραδιά σε παραδοσιακό πανηγύρι στην Ήπειρο, όπου βρίσκεται για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Το βράδυ της 25ης Αυγούστου, η Κλέλια Ανδριολάτου βρέθηκε στο γλέντι στην Ήπειρο και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τη βραδιά, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

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Στο βίντεο που δημοσίευσε, η Κλέλια Ανδριολάτου φαίνεται να χορεύει ανάμεσα στον κόσμο υπό τους ήχους του παραδοσιακού τραγουδιού «Το Μαργούδι κι ο Αλεξανδρής».

Μάλιστα, η Κλέλια Ανδριολάτου τραγουδά μαζί με την ορχήστρα και δείχνει να απολαμβάνει ιδιαίτερα το γλέντι.