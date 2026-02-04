Άννα Κανδαράκη για τη μάχη της με τον καρκίνο: Τη ζωή την εκτιμάμε διαφορετικά όταν φοβόμαστε ότι θα την χάσουμε

Η Άννα Κανδαράκη προχώρησε σε μια άκρως συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Η κλινική ψυχολόγος, πάλεψε δύο φορές με την ασθένεια και βγήκε νικήτρια. Ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος. Η ίδια επιχειρεί να αφυπνίσει εκείνους που αδιαφορούν για την υγεία τους και αποφεύγουν τις προληπτικές εξετάσεις.

«Ξημερώνει η μέρα κατά του Καρκίνου. Το λέω αργά και καθαρά, ίσως το περιμένατε αυτό το βίντεο από εμένα. Και όταν σκεφτόμαστε καρκίνος, μας έρχεται αυτόματα στο μυαλό η λέξη θάνατος. Εγώ όμως σήμερα θέλω να σας μιλήσω για τη ζωή. Για αυτή τη ζωή που την εκτιμάμε πολύ διαφορετικά, όταν φοβόμαστε ότι θα τη χάσουμε. Και θέλω να σας μιλήσω για όλα αυτά τα μικρά και μεγάλα σημαντικά και ασήμαντα που συνειδητοποίησα εγώ χωρίς να χρειάζεται να περάσετε κι εσείς από αυτή τη δύσκολη διαδρομή» λέει αρχικά η Άννα Κανδαράκη.

«Για το πόσο σημαντικό είναι να ξυπνάς και να μην πονάς. Να σε κοιτάς στον καθρέφτη και να σε αναγνωρίζεις. Για το πόσο σημαντικό είναι να περνάς χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπάς, να ποτίζεις σχέσεις που έχουν σημασία. Να γεμίζεις τη μέρα σου με στιγμές που έχουν νόημα για εσένα.

Θέλω να μιλήσω και σε εσένα που φοβάσαι να κάνεις τις εξετάσεις σου γιατί τρέμεις μια διάγνωση και δεν καταλαβαίνεις ότι η έγκαιρη διάγνωση δεν είναι εχθρός, είναι φίλος. Και πραγματικά η πρόληψη σώζει ζωές. Θέλω να μιλήσω και σε εσένα που παλεύεις, που είσαι μέσα σε αυτή τη δίνη και σε αυτόν τον κυκεώνα και πόσο πολύ σε καταλαβαίνω. Και θέλω να σου πω: κράτα γερά, αξίζει τον κόπο. Αυτά από εμένα. Να πω ξανά ευχαριστώ. Ξέρετε εσείς», ακούγεται να λέει η Άννα Κανδαράκη στο βίντεό της.

Aξίζει να σημειωθεί ότι πριν από μερικές ημέρες, η γνωστή κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη που έδωσε όταν νόσησε για δεύτερη φορά από καρκίνο στο αίμα.