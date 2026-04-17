Άννα Κανδαράκη: «Xάκαραν τα social media μου, είναι μέρος της δουλειάς και αποσυντονίστηκα»

Η Άννα Κανδαράκη με αφορμή την απαγόρευση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών, μίλησε σήμερα (17.04.2026) το πρωί στον ΣΚΑΪ για το περιστατικό που χάκαραν τα δικά της.

Η Άννα Κανδαράκη μίλησε για το πώς ένιωσε που έπεσε θύμα που της χάκαραν τα social media. Η ψυχολόγος περιέγραψε πως «πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, περίπου δέκα μέρες, χάκαραν και τους δικούς μου λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα,. Ήταν μάλιστα ένας πολύ μεγάλος λογαριασμός, ήταν μέρος της δουλειάς μου και θα σας είμαι ειλικρινής, αποσυντονίστηκα. Αποσυντονίστηκα», ανέφερε αρχικά η Άννα Κανδαράκη.

Και συνέχισε, «μπήκα σε μία διαδικασία να δω τι ακριβώς έχει γίνει, κατάλαβα ότι είναι κάτι το οποίο δεν μου ανήκει, παρόλο που έχει πολλά κομμάτια δικά μου μέσα, και μπήκα στο ενδιάμεσο να δω τι μπορώ να κάνω μέχρι αν θα μπορέσω να ανακτήσω τον λογαριασμό. Σκεφτόμουν ότι αποσυντονίστηκα εγώ, που είμαι ενήλικη, που δεν είναι εντελώς η δουλειά μου, που έχω χτίσει μία ταυτότητα».

«Σκέφτομαι λοιπόν ένα παιδί το οποίο είναι κάτω από 18, που ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί ο εγκέφαλός του προκειμένου να μπορεί να καταλάβει πού βρίσκεται, που η ταυτότητά του είναι ρευστή, που το κομμάτι της αποδοχής και της κοινωνικότητας είναι τόσο πολύ ευαίσθητο και εύθραυστο, πόσο πολύ μπορεί να επηρεαστεί μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα», κατέληξε η Άννα Κανδαράκη.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που σου είχε μεταφέρει το TLIFE, η Άννα Κανδαράκη σταμάτησε να έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία χρησιμοποιούσε κυρίως για επαγγελματικούς σκοπούς, και πολύ γρήγορα αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα χάκερ. Είχε ήδη απευθυνθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενώ θεωρούσε ότι αυτή η «επίθεση» ήταν στοχευμένη.