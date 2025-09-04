Άννα Μαρία Βέλλη: «Στην τηλεόραση σε απειλούσαν συνέχεια με απόλυση, σου έλεγαν ότι δεν είναι αρκετά αυτά που κάνεις»

Συμβαίνει τώρα:
«Ήμουν στην τηλεόραση και δεν περνούσα καλά. Δηλαδή δούλευα στο ΦΜ Live τότε και δεν περνούσα καθόλου καλά» είπε η ίδια
Η Άννα Μαρία Βέλλη / φωτό από βίντεο youtube

Την Άννα Μαρία Βέλλη υποδέχθηκε στο νέο επεισόδιο της εκπομπής στο YouTube η Εύα Επιτροπάκη για μία αποκλειστική συνέντευξη. Οι δύο τους συνομίλησαν για πολλά θέματα, με τη γνωστή YouTuber να αναφέρεται στην περίοδο που πέρασε από την εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Μαρίας Μπακοδήμου στο Star.

Η Άννα Μαρία Βέλλη στην συνέντευξή της εκμυστηρεύτηκε ότι: «Ήμουν στην τηλεόραση και δεν περνούσα καλά. Δηλαδή δούλευα στο ΦΜ Live τότε και δεν περνούσα καθόλου καλά. Έπαιρνα πολύ λίγα λεφτά για να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Και είχα μια θρασύτητα της ηλικίας και μια άγνοια κινδύνου».

«Στην τηλεόραση, ας πούμε, σε απειλούσαν συνέχεια με απόλυση, σου έλεγαν συνέχεια ότι δεν είναι αρκετά αυτά που κάνεις. Και μιλάμε τώρα για σοβαρή εκμετάλλευση. Έπαιρνα κάτι τύπου 600 ευρώ το μήνα για να δουλεύω 10:00-20:00 στο κανάλι, να βγαίνω στην κάμερα μπροστά, να κάνω μοντάζ, να βρίσκω θέματα, να βγαίνω στους δρόμους για ρεπορτάζ. Μόνο αρχισυνταξία δεν έκανα. Εγώ δεν ήμουν ευχαριστημένη με αυτό. Δεν πήγα να παίξω θέατρο που το λάτρευα ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν χρήματα», αποκαλύπτει.

«Οπότε έβλεπα ότι αυτό είναι εκμετάλλευση και άρχισα να αντιδρώ. Θυμάμαι που μας είχαν κάνει ένα μάζεμα από το κανάλι τότε να μας πουν ότι η εκπομπή δεν πάει καλά και φταίμε όλοι οι υπόλοιποι από πίσω. Που sorry, αλλά όταν είσαι κεντρικός παρουσιαστής κάπου δεν μπορείς να ρίχνεις την ευθύνη μόνο στην ομάδα σου. Είναι μια συνολική δουλειά», επισημαίνει αμέσως μετά η Άννα Μαρία Βέλλη, αφήνοντας αιχμές για το πρώην τηλεοπτικό δίδυμο.

«Οπότε ήμουν θυμάμαι 25 χρονών, εντάξει αυτό σου λέω, άγνοια κινδύνου. Ήμουν η μόνη που δεν είχα καμία διάθεση να κάτσω να με κατηγορούν για κάτι που δεν ευθύνομαι. Όλοι ήταν φοβισμένοι μην χάσουν τη δουλειά τους που το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Και εγώ ήμουν σε φάση «τι λέτε ρε που φταίμε εμείς;». Οπότε με απέλυσαν.

Είχα θράσος που στην ηλικία που είμαι τώρα μάλλον δεν θα το έκανα. Είχα ένα θράσος της νεαρής ηλικίας, της αφέλειας και της άγνοιας κινδύνου που με έκανε να λέω «εμένα θα με παρακαλάτε σε λίγα χρόνια να έρθω και δεν θα έρχομαι». Fun fact με ξαναπήραν μετά από τρία χρόνια να πάω στο STAR και δεν ξαναπήγα», καταλήγει στην ιστορία της η Άννα Μαρία Βέλλη.

