Άννα Μπιθικώτση: «Αντί για παραμύθια, μεγάλωνα με τα τραγούδια του πατέρα μου και του Μίκη Θεοδωράκη»

Η Άννα Μπιθικώτση βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς», με την κόρη του σπουδαίου Γρηγόρη Μπιθικώτση να αναφέρεται για τη ζωή δίπλα στον πατέρα της, την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Μίκη Θεοδωράκη, καθώς και τα υπόλοιπα «ιερά τέρατα» εκείνης της εποχής.

Η Άννα Μπιθικώτση μίλησε για την παιδική της ηλικία και για το ότι αντί για παραμύθια άκουγε τραγούδια τόσο του πατέρα της, όσο και του Μίκη Θεοδωράκη, με την ίδια να υπογραμμίζει πως οι μνήμες που έχει με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τα όσα έχει ζήσει με την αείμνηστη ηθοποιό δεν πρόκειται να τα ξεχάσει ποτέ.

Παράλληλα, στάθηκε με πίκρα στο ότι στερήθηκε αρκετά τον πατέρα της προκειμένου να μπορέσει να τον απολαύσει ο κόσμος.

«Δεν μπορείς να είσαι μόνο η κόρη του Μπιθικώτση, πρέπει να είσαι και η Άννα. Κατάφερα να ξεχωρίσω τον πατέρα από τον μύθο. Αντί για παραμύθια, μεγάλωνα με τα τραγούδια του πατέρα μου και του Θεοδωράκη. Όταν πατέρας σου είναι ο ήλιος, δεν μπορείς να συγκριθείς με τον ήλιο. Τις πρώτες σελίδες μου τις διάβασε ο Μίκης Θεοδωράκης».

Για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Άννα Μπιθικώτση ανέφερε: «Την Αλίκη τη γνώρισα στο “Κλωτσοσκούφι”, μας είχε πάρει μαζί του ο πατέρας μου και μας έβαλε στο στούντιο και τους ακούσαμε να λένε το τραγούδι. Είναι μνήμες που δεν ξεχνιούνται ποτέ».

«Τον πατέρα μου, για να τον έχει ο κόσμος, τον στερηθήκαμε εμείς. Ο Στέλιος Καζαντζίδης μου έφερε το πρώτο μου ποδήλατο. Είδα τους μύθους πίσω από τα φώτα. Ο πατέρας μου μέχρι τα 40 του χτυπούσε πόρτες, αλλά ήταν όλες κλειστές. Όταν το σκαλοπάτι παύει να είναι σημαντικό, τότε πρέπει να φοβάσαι».