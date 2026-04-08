Άννα Πρέλεβιτς: Είχα μία αποβολή πριν από αυτήν την εγκυμοσύνη, ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου

Μητέρα για πρώτη φορά αναμένεται να γίνει σύντομα η Άννα Πρέλεβιτς, καθώς βρίσκεται στο όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της και ανυπομονεί να κρατήσει στην αγκαλιά της τον πρώτο καρπό του γάμου της με τον Νικήτα Νομικό.

Το όμορφο μοντέλο ήταν τη Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026) στην εκπομπή «Happy Day» και εξομολογήθηκε τα πάντα για την εγκυμοσύνη της στην Σταματίνα Τσιμτσιλή. Η Άννα Πρέλεβιτς παράλληλα αποκάλυψε ότι πριν μείνει έγκυος είχε και μία αποβολή…

«Μπαίνω σιγά – σιγά στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης μου. Το ανακοίνωσα αφού είχα μπει στον έβδομο. Είχα πάρα πολύ άγχος βασικά, τους πρώτους μήνες. Είχαμε και μια απώλεια πριν από αυτή την εγκυμοσύνη. Όχι ότι θα άλλαζε κάτι, γιατί και στην πρώτη εγκυμοσύνη είχα πάρα πολύ άγχος να πάνε όλα καλά. Οπότε ήθελα να κάνω τη β’ επιπέδου, που είναι στον πέμπτο μήνα, και μετά να το ξέρουμε μόνο οι δικοί μας, για δύο μήνες περίπου. Και όταν το ανακοίνωσα τελικά, μου άρεσε που το ανακοίνωσα, γιατί το μάθανε και φίλοι μας και συνεργάτες», εξομολογήθηκε αρχικά η Άννα Πρέλεβιτς.

«Κάποιοι δημοσιογράφοι με είχαν πάρει τηλέφωνο και μου είχαν πει “έχουμε μάθει τα πολύ ευχάριστα νέα”. Εγώ δεν είχα επιβεβαιώσει, ούτε είχα διαψεύσει κάτι. Και το εκτιμώ πάρα πολύ ότι δεν είχε βγει κάτι στη δημοσιότητα, γιατί ακόμα δεν είχα κάνει όλες τις εξετάσεις», ανέφερε ακόμα για την εγκυμοσύνη της.

Παράλληλα, η Άννα Πρέλεβιτς είπε περισσότερες λεπτομέρειες για την αποβολή που είχε και της κόστισε πολύ.

«Δεν έχω μιλήσει ανοιχτά για την αποβολή. Το είχα χάσει στο πρώτο τρίμηνο και είχα πει ότι όταν ξαναμείνω έγκυος, θα ήθελα να το μοιραστώ με τον κόσμο. Γιατί και τότε που το είχα πάθει, θυμάμαι ότι είχα διαβάσει κάποιες ιστορίες και όταν βλέπεις ότι το έχει περάσει κι άλλη γυναίκα, παρόλο που ξέρεις ότι πια είναι ένα συχνό φαινόμενο, είναι σαν χάδι στην πληγή. Οπότε είχα πει και εγώ, όταν με το καλό ξαναμείνω έγκυος, θα το μοιραστώ, για να ξέρουν οι γυναίκες ότι δεν είναι κάτι που έχουν κάνει οι ίδιες και ευθύνονται, είναι η φύση που είναι πολύ σοφή και ξέρει καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά, θέλοντας να δώσει δύναμη και σε άλλες γυναίκες.

«Σε αυτήν την εγκυμοσύνη είχα πολλή αγωνία να ακούσουμε καρδούλα σε όλους τους υπερήχους. Γιατί εμείς κάπως έτσι το πάθαμε την πρώτη φορά. Πήγαμε σε έναν προγραμματισμένο υπέρηχο, και ενώ είχαμε ακούσει καρδούλα σε προηγούμενο υπέρηχο, σε αυτόν δεν ακούσαμε. Και ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου. Οπότε, σε όλους τους υπερήχους απλά περίμενα να ακούσω την καρδούλα», εξομολογήθηκε ακόμα.

Επίσης, τόνισε ότι ο σύζυγός της, Νικήτας Νομικός ήταν το μεγάλο της στήριγμα ότι έχασε το μωράκι που κυοφορούσε.

«Ο Νικήτας ήταν βράχος! Δηλαδή θα το έλεγα και αν δεν με ρωτούσες. Ήταν δίπλα μου. Δεν έφυγε στιγμή από το πλάι μου. Δεν πήγαινε καν στη δουλειά του μέχρι να σιγουρευτεί ότι είμαι καλά. Αλλά κι εγώ, από μόνη μου είχα πει ότι θα δώσω στον εαυτό μου κάποιες μέρες… να θρηνήσω, να στεναχωρηθώ, να το συνειδητοποιήσω, να κλάψω. Και μετά να κοιτάξω να αλλάξω σελίδα. Δηλαδή, δεν ήθελα να το αφήσω να με επηρεάσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», υπογράμμισε η Άννα Πρέλεβιτς.

Μιλώντας για τη σχέση τους, τόνισε: «Είμαστε πέντε χρόνια μαζί, αλλά νιώθω ότι είναι πέντε λεπτά! Είμαστε από πολύ δεμένες και αγαπημένες οικογένειες, είμαστε πολύ τυχεροί. Ξέραμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε κι εμείς τη δική μας οικογένεια. Όταν παντρευτήκαμε όμως, θέλαμε να ζήσουμε και λίγο σαν παντρεμένο ζευγάρι. Γιατί παντρευτήκαμε σχετικά γρήγορα… στα δύο χρόνια. Για μένα τουλάχιστον, γρήγορα μου φάνηκε. Οπότε θέλαμε να χορτάσουμε λίγο το “μαζί”. Βέβαια, τρία χρόνια τώρα που είμαστε παντρεμένοι, αν με ρωτήσεις “το χόρτασες το μαζί;”, όχι! Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για αυτό το νέο κεφάλαιο. Είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ. Ανυπομονώ να τον δω μπαμπά, πιστεύω θα είναι φανταστικός. Και… είναι κι ο καλύτερος μου φίλος, οπότε χαίρομαι που όλο αυτό το καινούργιο, που είναι τόσο ωραίο, θα είμαστε παρέα».

Επίσης, αναφέρθηκε και στην κουνιάδα της, Δούκισσα Νομικού.

«Για μένα η Δούκισσα είναι και πρότυπο συζύγου και μαμάς. Εννοείται με συμβουλεύει για όλα ήδη από τώρα. Για κάτι μωρουδιακά… Δηλαδή, είναι πολύ χαλαρή. Της λέω- “να πάρω κι αυτό, να πάρω κι αυτό;”. Μου λέει “όχι, δεν χρειάζεσαι τόσα πράγματα”», είπε για την αδελφή του συζύγου της.

Τέλος, η Άννα Πρέλεβιτς αποκάλυψε ότι έχει πάρει στην εγκυμοσύνη της μόνο 12 κιλά.

«Έχω πάρει δώδεκα κιλά και δεν με νοιάζει κιόλας», είπε χαρακτηριστικά.