Lifestyle

Άννα Πρέλεβιτς: Η τρυφερή φωτογραφία με τις δίδυμες κόρες της στο σπίτι

Λίγους μήνες μετά τη γέννησή τους, μοιράστηκε ένα νέο στιγμιότυπο από την καθημερινότητά της με τα δύο μωρά
Άννα Πρέλεβιτς
Η Άννα Πρέλεβιτς με τις δίδυμες κόρες της
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Η Άννα Πρέλεβιτς διανύει μία από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής της, έχοντας πλέον στο επίκεντρο της καθημερινότητάς της τις δίδυμες κόρες της. Λίγους μήνες μετά τη γέννησή τους, η ίδια μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους μικρές στιγμές από τη νέα της ζωή ως μητέρα.

Το πρωί της Τετάρτης (05.08.2026), η Άννα Πρέλεβιτς δημοσίευσε ένα τρυφερό στιγμιότυπο από το σπίτι της, στο οποίο φαίνονται οι δύο μικρές να βρίσκονται στον καναπέ, με τα πρόσωπά τους καλυμμένα.

Η ίδια έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη συγκινητική διαδρομή μέχρι να πάρει τις κόρες της στην αγκαλιά της, καθώς τα μωρά γεννήθηκαν πρόωρα και χρειάστηκε να παραμείνουν για λίγες ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

anna prelevits didima insta

Από τη στιγμή που επέστρεψαν όλοι μαζί στο σπίτι, η καθημερινότητα της Άννας Πρέλεβιτς και του Νικήτα Νομικού έχει αλλάξει ολοκληρωτικά, με τις δίδυμες να αποτελούν πλέον την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός είναι μαζί από το 2019 και παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2023 στην Αθήνα. Στις 23 Απριλίου 2026 έγιναν για πρώτη φορά γονείς, υποδεχόμενοι τις δίδυμες κόρες τους.

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