Lifestyle

Ευρυδίκη Βαλαβάνη για Γρηγόρη Μόργκαν: «Ονειρευόμουν μια αγάπη σαν κι αυτή και τώρα είναι η ζωή μου»

Η δημοσιογράφος μοιράστηκε ένα τρυφερό βίντεο από την παραλία και αφιέρωσε λόγια αγάπης στον σύζυγό της, με τον οποίο έχουν αποκτήσει έναν γιο
Ευρυδίκη Βαλαβάνη
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Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, δημοσιεύοντας ένα τρυφερό βίντεο από την παραλία. Η δημοσιογράφος συνόδευσε το στιγμιότυπο με μια εξομολόγηση για τη σχέση τους και τη ζωή που έχουν δημιουργήσει μαζί.

Στο βίντεο, ο Γρηγόρης Μόργκαν εμφανίζεται να βγαίνει από τη θάλασσα κρατώντας τη σανίδα του surf, ενώ η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έγραψε: «Πριν από χρόνια ονειρευόμουν μια αγάπη σαν κι αυτή, έναν άντρα σαν εσένα… και τώρα είναι η πραγματική μου ζωή».

Στη λεζάντα της ανάρτησης πρόσθεσε τη φράση «Τελικά, τα όνειρα όντως γίνονται πραγματικότητα», με τους διαδικτυακούς της φίλους να ανταποκρίνονται με ευχές και σχόλια.

Η σχέση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν ξεκίνησε το 2022, με κοινό σημείο αναφοράς την αγάπη τους για τη θάλασσα και το surf. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 στα Χανιά, σε στενό κύκλο.

Το καλοκαίρι του 2025 απέκτησαν τον γιο τους, ενώ πρόσφατα γιόρτασαν τα πρώτα του γενέθλια και πραγματοποίησαν τη βάφτισή του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην οικογενειακή τους ζωή.

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