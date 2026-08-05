Κατερίνα Παπουτσάκη: «Πέρασα πολύ δύσκολα, αλλά τώρα βρίσκομαι σε μια πολύ δημιουργική και φωτεινή φάση»

Η Κατερίνα Παπουτσάκη μίλησε για τη νέα περίοδο που διανύει στη ζωή της, αποκαλύπτοντας ότι τα δύσκολα χρόνια που προηγήθηκαν άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον εαυτό της και την καθημερινότητά της. Η ηθοποιός, σε συνέντευξή της στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών, περιέγραψε τη φάση που βιώνει σήμερα ως «πολύ δημιουργική και φωτεινή».

Η Κατερίνα Παπουτσάκη, η οποία τα τελευταία χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπη με προσωπικές δυσκολίες, ανέφερε ότι πλέον επιλέγει να επιβραβεύει περισσότερο τον εαυτό της. Η ηθοποιός εξήγησε ότι η εμπειρία εκείνης της περιόδου την έκανε να εκτιμήσει διαφορετικά όσα συμβαίνουν στη ζωή της.

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«Πέρασα πολύ δύσκολα»

Απαντώντας στο αν επιβραβεύει συχνά τον εαυτό της, η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι αυτό είναι μια συνήθεια που απέκτησε πρόσφατα.

«Τον τελευταίο καιρό το κάνω συχνά. Τα προηγούμενα χρόνια πέρασα κάποια πράγματα πολύ δύσκολα, αλλά το ξεπέρασα και βρίσκομαι τώρα σε μια φάση πολύ δημιουργική και φωτεινή. Ελπίζω αυτό να μην αλλάξει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είδα τα πράγματα με άλλο μάτι»

Η Κατερίνα Παπουτσάκη εξομολογήθηκε ακόμη ότι η δύσκολη αυτή περίοδος επηρέασε ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο βλέπει πλέον τη ζωή.

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«Όταν βγήκα από αυτή τη δυσκολία, είδα τα πράγματα με άλλο μάτι. Εκτίμησα περισσότερο όσα μου συνέβαιναν στη ζωή», είπε, περιγράφοντας την αλλαγή στην κοσμοθεωρία της.

«Η χαρά μου δεν εκπορεύεται από αλλού»

Ερωτηθείσα αν η σημερινή της ψυχική κατάσταση συνδέεται με τον έρωτα, η ηθοποιός ήταν κατηγορηματική.

«Όχι, δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο. Το ότι είμαι χαρούμενη είναι τελείως δικό μου. Δεν εκπορεύεται από αλλού», απάντησε, υπογραμμίζοντας ότι η ισορροπία που έχει κατακτήσει αποτελεί προσωπικό της επίτευγμα.