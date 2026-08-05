Κώστας Καραφώτης: Η οικογενειακή έξοδος με την επτά μηνών κόρη του

Την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους διανύουν ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου, οι οποίοι από τις αρχές της χρονιάς κρατούν στην αγκαλιά τους τη μονάκριβη κόρη τους. Το ζευγάρι έχει αφιερωθεί στη νέα του καθημερινότητα ως γονείς, απολαμβάνοντας κάθε μικρή στιγμή δίπλα στη μικρή τους πριγκίπισσα.

Αυτή τη φορά, ο γνωστός τραγουδιστής μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δύο τρυφερά στιγμιότυπα από οικογενειακή τους έξοδο. Στη μία φωτογραφία βλέπουμε τον Κώστα Καραφώτη να κρατά στην αγκαλιά του την κόρη τους σε μάρσιπο, ενώ στη δεύτερη η Κάτια Μάνου ποζάρει χαμογελαστή στο τραπέζι του εστιατορίου, απολαμβάνοντας τη χαλαρή οικογενειακή τους βόλτα.

Οι δυο τους επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, ωστόσο δεν κρύβουν τη χαρά που τους έχει φέρει ο ερχομός της κόρης τους, δημοσιεύοντας κατά καιρούς στιγμές από τη νέα τους καθημερινότητα.