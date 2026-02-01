Lifestyle

Άννα Ρεζάν: «Ο Harvey Weinstein, είναι ομολογουμένως αντιπαθέστατος, αλλά με τους άνδρες πολύ καλός»

«Του άρεσε να προκαλεί και του άρεσε να σε φέρει σε δύσκολη θέση», συμπλήρωσε η ηθοποιός
Η Άννα Ρεζάν
Η Άννα Ρεζάν

Την Άννα Ρεζάν συνάντησε η Ελιάνα Χρυσικοπούλου για μια αποκαλυπτική τηλεοπτική συνέντευξη, με την ηθοποιό να μιλάει σήμερα (1/2/2026) τον αέρα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται».

Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός και κινηματογραφίστρια, Άννα Ρεζάν, μίλησε για τα πρώτα της βήματα στη Νέα Υόρκη καθώς αλλά και για την εικόνα που σχημάτισε για τον Harvey Weinstein μέσα από την γνωριμία τους.

Η ηθοποιός σημείωσε χαρακτηριστικά πως «νομίζω ότι όποιος δοκιμάσει να κάνει καριέρα στο εξωτερικό και ασχοληθεί μ’ αυτό σοβαρά, σίγουρα θα το πετύχει. Στην αρχή, όταν ήμουν στη Νέα Υόρκη, δούλεψα και μπαργούμαν και σερβιτόρα, αν και χωρίς καμία επιτυχία».

«Είναι δύσκολο όταν πηγαίνεις στην άλλη άκρη του κόσμου και δεν ξέρεις κανέναν, δεν έχεις φίλους. Φυσικά υπάρχουν και όλες αυτές οι δυσκολίες, που πλέον έχουν βγει στη φόρα, με τα metoo και τα λοιπά. Σου την πέφτει ο ένας από δω, σου την πέφτει ο άλλος από κει… Αυτό στη δουλειά μας, πάντα, είναι κουραστικό».

«Είχα γνωρίσει τον Harvey Weinstein, είναι ομολογουμένως αντιπαθέστατος. Του άρεσε να προκαλεί και του άρεσε να σε φέρει σε δύσκολη θέση. Αυτό που δεν ξέρει ο πολύς κόσμος είναι ότι με τους άνδρες ο Harvey ήταν πάρα πολύ καλός» πρόσθεσε, τέλος, η Άννα Ρεζάν.

