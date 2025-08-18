Άννα Τσουκαλά: Γέννησε και έγινε για πρώτη φορά μητέρα στα 50 της – Η φωτογραφία από το μαιευτήριο

Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της βιώνει η Άννα Τσουκαλά, που έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Η ηθοποιός γέννησε το πρώτο της παιδί στα 50 της χρόνια και πλέον η ίδια και ο σύζυγός της, δέχονται ευχές από φίλους και συγγενείς.

Η Άννα Τσουκαλά, η οποία έγινε ευρέως γνωστή ως «Μελέκ» στη δημοφιλή σειρά του Μανούσου Μανουσάκη, «Μη μου λες αντίο», είχε εξομολογηθεί ότι έμεινε έγκυος μετά από προσευχή χρόνων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό της στο Instagram. Η Άννα Τσουκαλά δημοσίευσε μια φωτογραφία μέσα από το μαιευτήριο μαζί με τον σύντροφό της και τον νεογέννητο γιο τους, με τις ευχές να πέφτουν «βροχή».

«Με βοήθησε η προσευχή και ο Θεός, προσευχόμουν 4 ώρες κάθε μέρα για 10 χρόνια για το ψυχουλάκι μου. Και δεν είναι τυχαίο καθόλου γιατί τα τελευταία 10 χρόνια μένω στο Μανχάταν στη Νέα Υόρκη. Αφήσαμε ό,τι κάναμε και διαλέξαμε τον γυναικολόγο μας, τον κ. Πάντο. Η πρώτη εξωσωματική απέτυχε, μετά προσπάθησα για μία δεύτερη αλλά δεν ήμουν καλά ψυχολογικά.

Το ’93 ο πατέρας μου, ο Ανδρέας Τσουκαλάς σκοτώθηκε για να σώσει έναν άγγελο. Σκεφτήκαμε να ονομάσουμε το μωρό Ανδρέα – Άγγελο» είχε πει η Άννα Τσουκαλά σε συνέντευξή της. Η εγκυμοσύνη της κύλησε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και στη γέννα όλα πήγαν καλά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anna Tsoukala (@annatsoukalapost)

Οι ευτυχισμένοι γονείς ζουν το δικό τους όνειρο και πλέον σκέφτονται τη στιγμή που όλοι μαζί θα επιστρέψουν με το αγγελούδι τους, στο σπίτι που μένουν.