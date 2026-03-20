Άννα Τσουκαλά: Στην πρώτη εξωσωματική απέτυχα, γέννησα στα 51 μου

Η ηθοποιός Άννα Τσουκαλά μίλησε για την περίοδο που ήρθε αντιμέτωπη με την κατάθλιψη και για τις προσπάθειες που έκανε να αποκτήσει παιδί.

Η γνωστή καλλιτέχνιδα παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου «Super Κατερίνα». Tα όσα είπε η Άννα Τσουκαλά προβλήθηκαν την Παρασκευή (20.03.2026), στον Alpha.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σε εμένα η κατάθλιψη κράτησε γύρω στα 10 χρόνια. Υπήρχαν διαστήματα που ήμουν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Σε άθλια κατάσταση. Αλλά, όχι μόνο το ξεπέρασα, απέκτησα και οικογένεια», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η γνωστή ηθοποιός.

«Γέννησα στα 51 μου. Η εξωσωματική είναι ένα τεράστιο κομμάτι και δύσκολο. Έχει πόνο, έχει ενέσεις, έχει φάρμακα, ορμόνες, θέλει και υποστήριξη, ψυχική ηρεμία. Εγώ δεν τα είχα αυτά», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Στην πρώτη εξωσωματική απέτυχα, ήμουν χάλια. Κάθε φορά που θα κάνεις μια εξωσωματική και θα είσαι χάλια ψυχολογικά, παιδί δε θα πιάσεις. Το 2024 είπαμε να ξαναπροσπαθήσουμε με άλλη διάθεση πια, γιατί είχαν στενέψει και τα περιθώρια», πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Άννα Τσουκαλά στον Alpha.