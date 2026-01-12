Lifestyle

Άννα Βίσση: Αυτοψία στο «Αθηνών Αρένα» που ανακαινίζεται για να την φιλοξενήσει την ερχόμενη σεζόν

Η Άννα Βίσση θα έχει λόγο στη διαμόρφωση του νυχτερινού κέντρου της Αθήνας
Άννα Βίσση
Άννα Βίσση / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Άννα Βίσση αλλάζει επαγγελματική «στέγη» και από τη νέα σεζόν θα εμφανίζεται στο πλήρως ανακαινισμένο «Αθηνών Αρένα», που αγόρασε πρόσφατα ο επιχειρηματίας Γιάννης Κούστας, έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ. Η τραγουδίστρια παρακολουθεί την πορεία των εργασιών και ενημερώνεται για τα σχέδια που υπάρχουν ώστε το νυχτερινό κέντρο να μετατραπεί σε ένα από τα καλύτερα της νυχτερινής Αθήνας.

Η Άννα Βίσση δημοσίευσε δυο φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο instagram μέσα από το «Αθηνών Αρένα». Στη μια, τη βλέπουμε μαζί με τη Δήμητρα Κούστα – σύζυγο του επιχειρηματία – και τον αρχιτέκτονα Peter Marino, που έχει αναλάβει το έργο να κοιτάζουν τα σχέδια και στην άλλη τη βλέπουμε μόνη της πάνω στη σκηνή του μαγαζιού.

Η Άννα Βίσση έχει διαψεύσει τις διαρροές ορισμένων περί αποχώρησής της, από τις πίστες νυχτερινών κέντρων. Το «ρεύμα» της άλλωστε παραμένει ισχυρό και το Hotel Ερμού που εμφανίζεται την τρέχουσα σεζόν, είναι κατάμεστο σε κάθε εμφάνισή της.

Άννα Βίσση και Δήμητρα Κούστα έχουν ιδρύσει την εταιρεία «D&A Productions», που δραστηριοποιείται στην παραγωγή συναυλιών και θεαμάτων. Οι δυο τους, θα έχουν την πλήρη επίβλεψη των εργασιών προκειμένου ο χώρος να διαμορφωθεί σύμφωνα με την απαιτήσεις της Ελληνίδας σταρ.

Άννα Βίσση, Δήμητρα Κούστα και Peter Marino
Άννα Βίσση, Δήμητρα Κούστα και Peter Marino
Η Άννα Βίσση στο «Αθηνών Αρένα»
Η Άννα Βίσση στο «Αθηνών Αρένα»

Η Άννα Βίσση έχει επιλέξει να κρατά κοντά της ανθρώπους που λειτουργούν ως πραγματικά στηρίγματα. Η Δήμητρα Κόυστα ανήκει ξεκάθαρα σε αυτήν την κατηγορία. Πρόκειται για μια φιλία που δεν περιορίζεται στις καλές στιγμές ή στις επιτυχίες, αλλά επεκτείνεται και στις πιο απαιτητικές φάσεις της ζωής και της καριέρας της τραγουδίστριας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
92
76
58
58
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Μαρκ Ράφαλο και Τζιν Σμαρτ στις Χρυσές Σφαίρες με κονκάρδα για την Ρενέ Γκουντ που δολοφονήθηκε από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη
Διάσημοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ χρησιμοποίησαν τη λάμψη των βραβείων για να στείλουν πολιτικό μήνυμα κατά της ICE και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Jean Smart
Newsit logo
Newsit logo