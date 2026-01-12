Άννα Βίσση: Αυτοψία στο «Αθηνών Αρένα» που ανακαινίζεται για να την φιλοξενήσει την ερχόμενη σεζόν

Η Άννα Βίσση αλλάζει επαγγελματική «στέγη» και από τη νέα σεζόν θα εμφανίζεται στο πλήρως ανακαινισμένο «Αθηνών Αρένα», που αγόρασε πρόσφατα ο επιχειρηματίας Γιάννης Κούστας, έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ. Η τραγουδίστρια παρακολουθεί την πορεία των εργασιών και ενημερώνεται για τα σχέδια που υπάρχουν ώστε το νυχτερινό κέντρο να μετατραπεί σε ένα από τα καλύτερα της νυχτερινής Αθήνας.

Η Άννα Βίσση δημοσίευσε δυο φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο instagram μέσα από το «Αθηνών Αρένα». Στη μια, τη βλέπουμε μαζί με τη Δήμητρα Κούστα – σύζυγο του επιχειρηματία – και τον αρχιτέκτονα Peter Marino, που έχει αναλάβει το έργο να κοιτάζουν τα σχέδια και στην άλλη τη βλέπουμε μόνη της πάνω στη σκηνή του μαγαζιού.

Η Άννα Βίσση έχει διαψεύσει τις διαρροές ορισμένων περί αποχώρησής της, από τις πίστες νυχτερινών κέντρων. Το «ρεύμα» της άλλωστε παραμένει ισχυρό και το Hotel Ερμού που εμφανίζεται την τρέχουσα σεζόν, είναι κατάμεστο σε κάθε εμφάνισή της.

Άννα Βίσση και Δήμητρα Κούστα έχουν ιδρύσει την εταιρεία «D&A Productions», που δραστηριοποιείται στην παραγωγή συναυλιών και θεαμάτων. Οι δυο τους, θα έχουν την πλήρη επίβλεψη των εργασιών προκειμένου ο χώρος να διαμορφωθεί σύμφωνα με την απαιτήσεις της Ελληνίδας σταρ.

Η Άννα Βίσση έχει επιλέξει να κρατά κοντά της ανθρώπους που λειτουργούν ως πραγματικά στηρίγματα. Η Δήμητρα Κόυστα ανήκει ξεκάθαρα σε αυτήν την κατηγορία. Πρόκειται για μια φιλία που δεν περιορίζεται στις καλές στιγμές ή στις επιτυχίες, αλλά επεκτείνεται και στις πιο απαιτητικές φάσεις της ζωής και της καριέρας της τραγουδίστριας.