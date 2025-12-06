Άννα Βίσση: Εικόνες από τη λαμπερή πρεμιέρα της απόλυτης Ελληνίδας σταρ στο «Hotel Ermou»

Η Άννα Βίσση έκανε πρεμιέρα στο Hotel Ermou και ταξίδεψε τους θαυμαστές της, με τη μοναδική φωνή και τα τραγούδια της που άφησαν εποχή. Η τραγουδίστρια έδωσε και πάλι τον καλύτερο εαυτό της, μπροστά σε ένα ασφυκτικά γεμάτο νυχτερινό κέντρο. Η ατμόσφαιρα ήταν κατά διαστήματα εκπληκτική.

Από το 2015 που ξεκίνησε αυτό το κεφάλαιο, η Άννα Βίσση και η μπάντα της έχουν χτίσει ένα δικό τους μουσικό σύμπαν. Ένα πρόγραμμα με ανεξάντλητη ενέργεια, συναίσθημα και μικρές ανατροπές που κάθε χρόνο εξελίσσονται, χωρίς όμως να χάνουν τη μαγεία που έκανε τον χώρο θεσμό.

Το κοινό δείχνει να τη λατρεύει, εκείνη ανταποδίδει και η σύνδεση αυτή κάνει κάθε πρεμιέρα να μοιάζει με γιορτή. Αυτό συνέβη και το βράδυ της Παρασκευής (05-12-2025) με την Άννα Βίσση να δίνει και πάλι τον καλύτερο εαυτό της. Η φωνή της, σταθερά ασύγκριτη, ταξίδεψε το κοινό από τις κλασικές επιτυχίες στις πιο σύγχρονες στιγμές της, με τον χώρο να δονείται σε κάθε αλλαγή ρυθμού.

Η αίσθηση ότι η Άννα Βίσση και το Hotel Ermou έχουν πια γίνει ένα, ήταν διάχυτη σε όλη τη βραδιά. Πρόκειται για ένα project που κάθε χρόνο ανανεώνεται χωρίς να χάνει την ταυτότητά του.

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τη φετινή σεζόν, το «Hotel Ερμού» γίνεται 10 ετών και οι νύχτες της Αθήνας γίνονται πιο… Άννα Βίσση από ποτέ!

Οι πόρτες του νυχτερινού κέντρου ανοίγουν στις 21.00 και το πρόγραμμα ξεκινάει στις 23.00. Η Άννα Βίσση και οι συνεργάτες της, υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με τραγούδια που έγιναν επιτυχίες.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Άννα Βίσση, Παναγιώτης Τσεβάς



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ:

Παναγιώτης Τσεβάς



MOYΣΙΚΟΙ:

Αντώνης Ανδρέου – τροµπόνι

∆ηµήτρης Γάσιας – βιολί

Γιάννης Καφετζόπουλος – πιάνο, πλήκτρα

Κώστας Κεφαλάς – τροµπέτα

Παναγιώτης Κολοκοτρώνης – μπουζούκι

Χρήστος Κυριαζής – σαξόφωνο, γκάιντα, κλαρίνο

Μιχάλης Μπακάλης – κρουστά

Νίκος Παγώνης – τύµπανα

Carlos E. Perez – κιθάρες

∆ηµήτρης Σιάµπος – κιθάρες

Δημήτρης Σταρίδας – τρομπόνι

Παναγιώτης Τσεβάς – ακορντεόν

Τάκης Φοίτος – μπάσο



ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΕΣ:

Νικόλας Ραπτάκης – τραγούδι, φωνητικά

Νατάσα Μηνδρινού – φωνητικά

DJ: DJ Myrofora