Lifestyle

Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στο Παρίσι για την πρώτη μεγάλη της συναυλία από το 2020 – Ολονυχτία με καραόκε

Έκανε μόνο μία εντυπωσιακή εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, όπου τραγούδησε Εντίθ Πιαφ από τον Πύργο του Άιφελ, φορώντας μία αστραφτερή δημιουργία του Dior
Σελίν Ντιόν
Η διάσημη Καναδή τραγουδίστρια, Σελίν Ντιόν κατά την άφιξή της στο ξενοδοχείο «Le Royal Monceau - Raffles Paris» στις 28 Αυγούστου 2026 / REUTERS / Φωτογραφία Abdul Saboor
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Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στη σκηνή το Σάββατο (12.09.2026) για την πρώτη της μεγάλη συναυλία τα τελευταία έξι χρόνια. Η διάσημη Καναδή ερμηνεύτρια εγκαινιάζει μία σειρά sold-out εμφανίσεων στο Παρίσι, μετά τη μάχη της με μία σπάνια νευρολογική διαταραχή που την είχε αναγκάσει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Μία από τις μουσικές καλλιτέχνιδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, η Σελίν Ντιόν αναμένεται να δώσει μία σειρά 26 συναυλιών τους επόμενους οκτώ μήνες στο Παρίσι.

Το 2022, η ίδια είχε ανακοινώσει πως έπασχε από το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου (stiff person syndrome), μία σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς, και από τότε αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας.

Έκανε μόνο μία εντυπωσιακή εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, όπου τραγούδησε Εντίθ Πιαφ από τον Πύργο του Άιφελ, φορώντας μία αστραφτερή δημιουργία του Dior.

Οι συναυλίες που θα δώσει σε στάδιο της Ναντέρ, ένα προάστιο του Παρισιού, ανακοινώθηκαν στα 58α γενέθλιά της τον Μάρτιο και αναμένεται να προσελκύσουν θαυμαστές της από ολόκληρο τον κόσμο.

Από την άφιξή της στο Παρίσι για δύο εβδομάδες προετοιμασιών, οι θαυμαστές της περιμένουν για ώρες έξω από το πολυτελές ξενοδοχείο όπου διαμένει στο Παρίσι, τραγουδώντας κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, με τη συνοδεία πού και πού της ίδιας της Ντιόν.

«Με έκανε να ονειρεύομαι ολόκληρη τη ζωή μου και θέλω να την ευχαριστήσω», δήλωσε από το ξενοδοχείο Royal Monceau, ελπίζοντας να συναντήσει την τραγουδίστρια, 38χρονη Κριστίνα Πιερτζεντίλι, η οποία ταξίδεψε από την Ιταλία.

Το Παρίσι προετοιμάζεται πυρετωδώς!

Ο σταθμός του μετρό στο στάδιο της συναυλίας έχει διακοσμηθεί με ορισμένους από τους γνωστότερους στίχους της. Κατάστημα προσωρινής πώλησης αναμνηστικών ειδών λειτουργεί στο πολυτελές πολυκατάστημα Galeries Lafayette, ενώ το Δημαρχείο αναμένει χιλιάδες κόσμου σε μια τεράστια εκδήλωση καραόκε απόψε.

«Είναι το δεύτερο σπίτι μου», είχε δηλώσει η Σελίν Ντιόν σε δημοσιογράφους, κατά την άφιξή της στη Γαλλία στις 28 Αυγούστου.

«Είναι η καλύτερη, το είδωλό μου», είπε η 42χρονη Ολρί Σαμπρόλ καθώς περιμένει την τραγουδίστρια έξω από το ξενοδοχείο της.

«Είναι μία αγωνίστρια. Το απέδειξε αυτό σε εμάς και η επιστροφή της είναι μαγική».

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