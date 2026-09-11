Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στο Παρίσι για την πρώτη μεγάλη της συναυλία από το 2020 – Ολονυχτία με καραόκε

Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στη σκηνή το Σάββατο (12.09.2026) για την πρώτη της μεγάλη συναυλία τα τελευταία έξι χρόνια. Η διάσημη Καναδή ερμηνεύτρια εγκαινιάζει μία σειρά sold-out εμφανίσεων στο Παρίσι, μετά τη μάχη της με μία σπάνια νευρολογική διαταραχή που την είχε αναγκάσει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Μία από τις μουσικές καλλιτέχνιδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, η Σελίν Ντιόν αναμένεται να δώσει μία σειρά 26 συναυλιών τους επόμενους οκτώ μήνες στο Παρίσι.

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Το 2022, η ίδια είχε ανακοινώσει πως έπασχε από το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου (stiff person syndrome), μία σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς, και από τότε αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας.

Έκανε μόνο μία εντυπωσιακή εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, όπου τραγούδησε Εντίθ Πιαφ από τον Πύργο του Άιφελ, φορώντας μία αστραφτερή δημιουργία του Dior.

Οι συναυλίες που θα δώσει σε στάδιο της Ναντέρ, ένα προάστιο του Παρισιού, ανακοινώθηκαν στα 58α γενέθλιά της τον Μάρτιο και αναμένεται να προσελκύσουν θαυμαστές της από ολόκληρο τον κόσμο.

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Από την άφιξή της στο Παρίσι για δύο εβδομάδες προετοιμασιών, οι θαυμαστές της περιμένουν για ώρες έξω από το πολυτελές ξενοδοχείο όπου διαμένει στο Παρίσι, τραγουδώντας κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, με τη συνοδεία πού και πού της ίδιας της Ντιόν.

🫶❤️ Petite apparition de Céline Dion aujourd'hui depuis son hôtel pour saluer ses fans. ✨#CelineDion 📹 cmsgnsilva pic.twitter.com/ZrzHWZpiUJ — NewsCelineDion (@NewsDion) September 11, 2026

«Με έκανε να ονειρεύομαι ολόκληρη τη ζωή μου και θέλω να την ευχαριστήσω», δήλωσε από το ξενοδοχείο Royal Monceau, ελπίζοντας να συναντήσει την τραγουδίστρια, 38χρονη Κριστίνα Πιερτζεντίλι, η οποία ταξίδεψε από την Ιταλία.

Το Παρίσι προετοιμάζεται πυρετωδώς!

Des centaines de personnes réunies à Paris pour un karaoké géant spécial Céline Dion, à la veille du début des concerts de la star. pic.twitter.com/rsscibvmUE — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) September 11, 2026

Ο σταθμός του μετρό στο στάδιο της συναυλίας έχει διακοσμηθεί με ορισμένους από τους γνωστότερους στίχους της. Κατάστημα προσωρινής πώλησης αναμνηστικών ειδών λειτουργεί στο πολυτελές πολυκατάστημα Galeries Lafayette, ενώ το Δημαρχείο αναμένει χιλιάδες κόσμου σε μια τεράστια εκδήλωση καραόκε απόψε.

Des milliers de personnes participent à un karaoké géant 100% Céline Dion à Paris pic.twitter.com/kU4ecDFT2G — Abder Reporter (@abder_reporter) September 11, 2026

«Είναι το δεύτερο σπίτι μου», είχε δηλώσει η Σελίν Ντιόν σε δημοσιογράφους, κατά την άφιξή της στη Γαλλία στις 28 Αυγούστου.

«Είναι η καλύτερη, το είδωλό μου», είπε η 42χρονη Ολρί Σαμπρόλ καθώς περιμένει την τραγουδίστρια έξω από το ξενοδοχείο της.

«Είναι μία αγωνίστρια. Το απέδειξε αυτό σε εμάς και η επιστροφή της είναι μαγική».