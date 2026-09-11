Αντώνης Ρέμος: Ο Ροναλντίνιο δεν θα παρευρεθεί στη συναυλία του, λόγω έκτακτου προσωπικού θέματος

Μία απρόσμενη εξέλιξη ανακοινώθηκε σχετικά με τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζει ο Αντώνης Ρέμος στη Θεσσαλονίκη. Όπως αποκάλυψε η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας ο Ροναλτίνιο δε θα βρεθεί τελικά δίπλα στον αγαπημένο τραγουδιστή.

Είχε γίνει γνωστό ότι ο Ροναλτίνιο, ο οποίος εκτός από «μάγος» της μπάλας είναι και επιστήθιος φίλος του καταξιωμένου τραγουδιστής. Ωστόσο, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής λόγω ενός έκτακτου ζητήματος δε θα καταφέρει να πάει στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου.

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Αυτήν την αλλαγή της τελευταίας στιγμής σχετικά με τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη αναδημοσίευσε στο Instagram και ο Αντώνης Ρέμος.

«Λόγω έκτακτου προσωπικού θέματος, ο Ronaldinho δεν θα παραβρεθεί στη μεγάλη συναυλία για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου.

Η επετειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί όπως ακριβώς έχει προγραμματιστεί, με όλους τους καλλιτέχνες και συντελεστές.

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Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 20:00, Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος Ελεύθερη», ανάφερε η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής που αναδημοσίευσε και ο Αντώνης Ρέμος στα social media.