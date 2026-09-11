Lifestyle

Αντώνης Ρέμος: Ο Ροναλντίνιο δεν θα παρευρεθεί στη συναυλία του, λόγω έκτακτου προσωπικού θέματος

Απρόσμενη εξέλιξη της τελευταίας στιγμής
Ροναλντίνιο, Αντώνης Ρέμος
O Ροναλντίνιο και ο Αντώνης Ρέμος / NDP PHOTO
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Μία απρόσμενη εξέλιξη ανακοινώθηκε σχετικά με τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζει ο Αντώνης Ρέμος στη Θεσσαλονίκη. Όπως αποκάλυψε η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας ο Ροναλτίνιο δε θα βρεθεί τελικά δίπλα στον αγαπημένο τραγουδιστή.

Είχε γίνει γνωστό ότι ο Ροναλτίνιο, ο οποίος εκτός από «μάγος» της μπάλας είναι και επιστήθιος φίλος του καταξιωμένου τραγουδιστής. Ωστόσο, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής λόγω ενός έκτακτου ζητήματος δε θα καταφέρει να πάει στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου.

Αυτήν την αλλαγή της τελευταίας στιγμής σχετικά με τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη αναδημοσίευσε στο Instagram και ο Αντώνης Ρέμος.

«Λόγω έκτακτου προσωπικού θέματος, ο Ronaldinho δεν θα παραβρεθεί στη μεγάλη συναυλία για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου.

Η επετειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί όπως ακριβώς έχει προγραμματιστεί, με όλους τους καλλιτέχνες και συντελεστές.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 20:00, Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος Ελεύθερη», ανάφερε η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής που αναδημοσίευσε και ο Αντώνης Ρέμος στα social media.

Αντώνης Ρέμος
H ανακοίνωση που αναδημοσίευσε και ο Αντώνης Ρέμος

Σημειώνεται ότι στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου θα βρεθούν η Μαντώ, η Καίτη Γαρμπή, ο Γιώργος Θεοφάνους, οι Gipsy Kings, ο Snap!, ο Mr. President, ο Haddaway, ο Κώστας Χατζής, ο Μάνος Πυροβολάκης και η Δέσποινα Βανδή.

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