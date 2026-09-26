Άννα Βίσση: Η εντυπωσιακή είσοδός της μέσα σε αιωρούμενο κύκλο κατά την έναρξη της συναυλίας της στο ΟΑΚΑ

Η αναμονή τελείωσε! Εκατοντάδες θαυμαστές γέμισαν όλο το ΟΑΚΑ για την πολυαναμενόμενη συναυλία της «απόλυτης» Ελληνίδας τραγουδίστριας το βράδυ του Σαββάτου (26.09.2026). Λίγο μετά τις 21:00 η Άννα Βίσση, παρά τον φόβο της βροχής, εμφανίστηκε στην σκηνή του σταδίου με τον δικό της εντυπωσιακό τρόπο.

Ο κόσμος που συγκεντρώθηκε στο ΟΑΚΑ για να απολαύσει το ανεπανάληπτο σόου που επί μήνες ετοίμαζε η γνωστή ερμηνεύτρια, μετά την εμφάνιση του ταλαντούχου DJ Argy, ζητωκραύγασε την είσοδό της στο stage. Η Άννα Βίσση απαστράπτουσα ακι εντυπωσιακή όπως πάντα, «προσγειώθηκε» στη σκηνή, μέσα σε έναν φωτιστό αιωρούμενο κύκλο.

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Η είσοδος της τραγουδίστριας στο στάδιο προκάλεσε φρενίτιδα στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο. Η 69χρονη σταρ επέλεξε μία λευκή στράπλες ολόσωμα φόρμα για την πρώτη της εμφάνιση.

Το «Αιγαίο» ήταν το τραγούδι που επέλεξε η Άννα Βίσση να ξεκινήσει τη συναυλία της, το οποίο έγινε viral αμέσως μετά την κυκλοφορία του.

«Απόψε δεν ήρθατε εσείς στην συναυλία μου, ήρθα εγώ στην συναυλία σας», είπε στους χιλιάδες θαυμαστές της που την αποθέωσαν από την αρένα και τις κερκίδες του σταδίου.