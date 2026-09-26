Πάολα: Έγινε νονά με τον πρώην σύζυγό της, Φώτη Ζογλοπίτη – Εικόνες από την εκκλησία και το γλέντι

Η Πάολα έγινε νονά το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026, μαζί με τον πρώην σύζυγό της, Φώτη Ζογλοπίτη. Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια έγινε πνευματική μητέρα, καθώς το καλοκαίρι του 2022 είχε βαφτίσει ξανά ένα κοριτσάκι στην Κρήτη.

Τα ευχάριστα νέα μοιράστηκε ο Φώτης Ζογλοπίτης μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα. Ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο από την βάφτιση και το γλέντι που ακολούθησε, με την Πάολα να παίρνει το μικρόφωνο και να ανεβάζει στα ύψη το «θερμόμετρο» της διασκέδασης.

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Από αυτή τη σημαντική οικογενειακή στιγμή δεν θα μπορούσε να λείπει η 23χρονη κόρη τους, Παολίνα. Παρόλο που τις τελευταίες εβδομάδες έχει μετακομίσει στο εξωτερικό, ταξίδεψε ειδικά για τη βάφτιση, ώστε να βρίσκεται στο πλευρό των γονιών της.

Η Πάολα και ο Φώτης Ζογλοπίτης γνωρίστηκαν στη Θεσσαλονίκη, παντρεύτηκαν στις 7 Δεκεμβρίου 2002 και απέκτησαν την κόρη τους τον Απρίλιο του 2003. Η κοινή τους παρουσία ως νονοί επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την άριστη οικογενειακή σχέση και τη βαθιά αγάπη που διατηρούν, παρά το γεγονός ότι έχουν χωρίσει εδώ και χρόνια. Πρόσφατα άλλωστε γιόρτασαν μαζί τα γενέθλια αλλά και την αποφοίτηση της κόρης τους.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια έλαμπε από ευτυχία στον ρόλο της πνευματικής μητέρας, κλέβοντας τις εντυπώσεις με το στυλ της.