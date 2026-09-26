Η Κλέλια Ανδριολάτου στο Μιλάνο: Στιγμές από το ταξίδι της ηθοποιού μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε

Η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε στιγμές της, από την πρόσφατη φθινοπωρινή απόδραση που έκανε στην Ιταλία, με τους διαδικτυακούς της φίλους. Το γνωστό μοντέλο και ηθοποιός έκανε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, από το ταξίδι της στο Μιλάνο.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του 2026, η Κλέλια Ανδριολάτου συνδύασε προσωπικές στιγμές με λήψεις από τα μέρη και τα αξιοθέατα που την εντυπωσίασαν στο Μιλάνο. Η ηθοποιός πόζαρε με χαλαρή διάθεση και απαράμιλλο στυλ στην κεντρική πλατεία της πόλης, έχοντας ως φόντο τον επιβλητικό καθεδρικό ναό.

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Μοιράστηκε μια αυθόρμητη φωτογραφία από ένα τοπικό εστιατόριο, αποτυπώνοντας τη στιγμή λίγο πριν απολαύσει το γεύμα της. Η ανάρτησή της, μετέφερε στους ακολούθους της λίγη από την κοσμοπολίτικη και γεμάτη αισθητική ατμόσφαιρα της ιταλικής πόλης.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που επιλέγει τη γειτονική χώρα για ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Στις αρχές της χρονιάς είχε πραγματοποιήσει ένα εξίσου μαγευτικό ταξίδι στη Ρώμη, όπου είχε μοιραστεί στιγμιότυπα μπροστά από το Κολοσσαίο, ενώ παλαιότερα είχε κάνει και μια άκρως ρομαντική απόδραση στα κανάλια της Βενετίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της αγαπημένης σειράς «Maestro» που προβάλλεται στο MEGA και στο Netflix ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2025 και πραγματοποιήθηκα τόσο στην Αθήνα όσο και στους Παξούς, ενώ τα Χριστούγεννα γυρίστηκαν και κάποιες σκηνές στη Βουδαπέστη.

Σημειώνεται ότι στα νέα επεισόδια θα δούμε κι άλλα πρόσωπα, τα οποία θα υποδυθούν οι ηθοποιοί Γιώργος Χρυσοστόμου και Ανθή Ευστρατιάδου.