Κατερίνα Διδασκάλου: Με έχουν στερηθεί τα παιδιά μου, ο χρόνος για προσωπική ζωή είναι εξαιρετικά περιορισμένος

Η Κατερίνα Διδασκάλου παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Real life και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις θυσίες που έκανε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής διαδρομής της, τη διαχείριση της προσωπικής της ζωής αλλά και τη φιλοσοφία της απέναντι στο πέρασμα του χρόνου.

Η Κατερίνα Διδασκάλου παραδέχτηκε ότι ο χρόνος για προσωπική ζωή είναι εξαιρετικά περιορισμένος κατά τη διάρκεια της σεζόν, λόγω των απαιτητικών γυρισμάτων και των παραστάσεων. Παρά τη δημόσια έκθεση που επιβάλλει το επάγγελμά της, έχει επιλέξει συνειδητά να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Η ίδια τονίζει πως όταν ένας καλλιτέχνης παίρνει μια τέτοια ξεκάθαρη απόφαση, ο κόσμος και τα μέσα τη σέβονται, εστιάζοντας αποκλειστικά στο επαγγελματικό του έργο.

Υπάρχει χρόνος για προσωπική ζωή και πως την προστατεύετε σε έναν υπερεκτεθειμένο χώρο;

Είναι φυσικό να είναι περιορισμένος ο χρόνος για προσωπική ζωή, ειδικά μέσα στη σεζόν όταν τρέχουν γυρίσματα και παραστάσεις. Νομίζω πως το μεγαλύτερο παράπονο μου, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι ότι με έχουν στερηθεί τα παιδιά μου. Όμως βρίσκω χρόνο και κυρίως έχω αποφασίσει να προστατέψω την προσωπική μου ζωή.

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Πιστεύω ότι, όταν παίρνεις αυτού του είδους την απόφαση, τη σέβονται και οι υπόλοιποι και ασχολούνται μόνο με τα επαγγελματικά.

Ποια είναι η σχέση σας με τον χρόνο; Σύμμαχος ή αντίπαλος;

Σίγουρα σύμμαχος. Αλίμονο αν θεωρήσουμε τον χρόνο αντίπαλο μας. Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα να κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Είναι πολύ χρήσιμο, κατά τη γνώμη μου, να δεχόμαστε τις αλλαγές – και τις εξωτερικές και τις εσωτερικές – με προσοχή και φροντίδα κατ’ αρχάς για την υγεία μας.